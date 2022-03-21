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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Хэмилтон лишил Шумахера еще одного рекорда

Гонщик Mercedes сравнялся с легендарным немцем по числу сезонов подряд, в которых он поднимался на подиум

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Хэмилтон лишил Шумахера еще одного рекорда
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Гран При Бахрейна закончился триумфом Ferrari, завоевавшей в первой гонке 2022 года победный дубль. Однако третьим на подиуме вместе с гонщиками Скудерии оказался Льюис Хэмилтон.

Пилот Mercedes претендовал только на пятое место, но из-за двойного схода Red Bull оказался третьим.

Тем самым Хэмилтон уже в 16-й сезон в своей карьере подряд поднялся на подиум. Оо побил рекорд Михаэля Шумахера, который хоть раз поднимался на подиумы в 15 сезонах подряд, начиная с 1992 года и заканчивая 2006 годом. Большую часть этих лет Шумахер выступал за Ferrari.

Фактически, Хэмилтону осталось превзойти Шумахера в главном – выиграть больше титулов. В 2020 году, став чемпионом в седьмой раз, Льюис сравнялся по этому показателю с Михаэлем, но пока не смог его превзойти.

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