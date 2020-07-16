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Хэмилтон лично пообщался с теми, кто не встал на колено. Среди них был Квят

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Хэмилтон лично пообщался с теми, кто не встал на колено. Среди них был Квят
Автор:
, редактор
Соавтор: Люк Смит, Редактор Ф1
16 июл. 2020 г., 10:30

Льюис ждет от пилотов единства в борьбе с расизмом

На первом Гран При сезона-2020 Формула 1 провела организованную акцию против расизма. Все 20 пилотов чемпионата вышли в майках с надписью End Racism [Остановите расизм], а 14 из них встали на одно колено, исполнив антирасистский жест Колина Каперника. 

На втором этапе сезона акция повторилась уже спонтанно, без организации со стороны FIA. Большинство пилотов вновь опустилось на колено, но часть также продолжила стоять. 

Главным борцом с расизмом от Ф1 в последние месяцы выступил шестикратный чемпион Льюис Хэмилтон. Он признался, что изначально не планировал вторую акцию, но счел нужным обсудить с несколькими гонщиками их отказ встать на колено.

«У нас не было плана снова вставать на колено, – сказал Хэмилтон. – Но на собрании пилотов мы обсудили, стоит ли это делать. Часть пилотов сказала, что уже делала это и не будет повторять. А кто-то сохранял такой подход с первой недели.

Поэтому я решил поговорить один-на-один с теми, кто остался стоять. Просто пообщаться. Надеюсь, в какой-то момент мы все поймем ситуацию и встанем на колено вместе».

Среди тех, кто не стал опускаться на колено на Гран При Австрии был россиянин Даниил Квят, а также Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс, Антонио Джовинацци и Кими Райкконен. Квят продолжил стоять и во время акции на Гран При Штирии. 

Сам Даниил объяснил свое решение тем, что подобный жест противоречит его менталитету

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Автор Иван Матушкин

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