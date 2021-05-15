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Хэмилтон кое-что напутал, а крылья придется переделывать многим. Марко о теме гибких крыльев

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Спортивный консультант Red Bull не видит проблемы в новых проверках, которые готовит FIA

Хэмилтон кое-что напутал, а крылья придется переделывать многим. Марко о теме гибких крыльев

По ходу нынешнего сезона FIA будет проводить дополнительные проверки антикрыльев на пример их гибкости. Такое решение было принято вскоре после Гран При Испании – где Льюис Хэмилтон публично озвучил свои подозрения в адрес конкурентов из Red Bull: по мнению британца, заднее крыло болида RB16B на высокой скорости изгибается, уменьшая угол атаки – что дает пилотам «Быков» преимущество примерно в 0,3 секунды с круга.

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Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер, которому вопросы о гибких крыльях были заданы еще на трассе в Барселоне, акцентировал внимание журналистов на том, что автомобиль команды не раз прошел все предусмотренные правилами проверки. А уже на этой неделе Хельмут Марко, спортивный консультант концерна Red Bull, заявил, что и введение дополнительных проверок не беспокоит австрийский коллектив.

«Такое в Формуле 1 случается регулярно – особенно когда правила меняются и кто-то первым находит в новых правилах серые зоны, – напомнил Марко в эксклюзивном интервью Motorsport.com. – И мы относимся к этому нормально. В сезоны, когда мы были лидерами и один за другим завоевывали чемпионские титулы, нам приходилось корректировать конструкцию крыльев по два-три раза за год. В целом я уверен, что возможные изменения в связи с новыми методами проверки не скажутся на наших шансах в борьбе за титул – этот аспект нельзя назвать решающим».

При этом австриец не стал отрицать, что определенную степень гибкости плоскости антикрылья имеют – и предположил, что сразу нескольким командам придется доработать конструкцию элементов ради прохождения новых проверок. В частности, Марко упомянул о коллективах Alpine и Alfa Romeo.

Кроме того, менеджер подверг сомнению оценку преимущества, которую позволяют получить крылья с использующейся степенью гибкости. По мнению Марко, Хэмилтон в своих подсчетах мог отталкиваться от результатов болида Red Bull с антикрылом меньшей площади. Такой вариант австрийская команда использовала на пятничных заездах Гран При Испании – однако в итоге квалификацию и гонку машины «Быков» провели с более крупными крыльями, обеспечивающими больший уровень прижимной силы.

«Изначально в тот уик-энд мы были не слишком быстры не прямых, – объяснил Марко. – И попытались использовать антикрыло меньшего размера. Хэмилтон, видимо, в какой-то момент оказался рядом с одной из наших машин на трассе – и обратил внимание, что разница по скорости на прямых была уже не так высока. И он начал думать об эффекте гибкости крыла, в то время как дело было в его размере».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing
Автор Кирилл Качнов

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