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Формула 1 / Гран При Италии / Новость

Хэмилтон кинулся к судьям посреди гонки. Стюарт Гран При Италии рассказал об их беседе

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Хэмилтон кинулся к судьям посреди гонки. Стюарт Гран При Италии рассказал об их беседе
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Стюарды сами были не рады наказывать Льюиса, зато с удовольствием с ним поговорили

Льюис Хэмилтон лидировал на Гран При Италии, когда Haas Кевина Магнуссена остановился на трассе и привел к появлению машины безопасности. Mercedes тут же позвала Хэмилтона на пит-стоп и это стало роковой ошибкой: ни пилот, ни команда не заметили, что пит-лейн закрыт.

За заезд на пит-лейн под красным сигналом Льюис был наказан штрафом стоп-энд-гоу. И когда гонка была остановлена красным флагом из-за аварии Шарля Леклера, чемпион мира решил обсудить это наказание с судьями. 

Штраф, который выдали Хэмилтону, был обязательным. Стюард той гонки Гарри Коннелли отметил, что он и его коллеги не имели никакого выбора в рамках правил, когда выписывали Льюису наказание.

В беседе со стюардами со всего мира на прошлой неделе Коннелли использовал пример Монцы, чтобы призвать всех писать подробные объяснения подобных решений. Хотя в Италии Хэмилтон решил получить объяснение лично.

«Хэмилтон заехал на пит-лейн, – пояснил Коннелли. – Как только мы удостоверились, что пит-лейн был закрыт, предупреждающие огни горели и на въезде ясно давали понять, что доступ запрещен, мы обратились к правилам. И у нас не оказалось выбора.

Большинству из нас такие автоматические наказания не нравятся. Почти все стюарды не согласны с обязательными наказаниями, но они прописаны в правилах, и в основном по требованию команд. И нарушение Льюиса требовало для него штрафа стоп-энд-гоу».

Коннелли отметил, что стюарды были рады объяснить Льюису свое решение:

«Льюис вскочил на самокат, пока гонка была остановлена, и нанес нам визит. Он был невероятно вежлив, просто попросив объяснить, почему его наказали. Мы объяснили, что его наказали потому, что пит-лейн был закрыт. Он попросил показать ему это. 

Мы показали видеозапись с камеры на его машине. И запрещающий сигнал горел прямо перед ним на двух разных табло. Тогда он сказал, что принимает наказание, но уточнил, почему оно такое жесткое.

Мы объяснили, что это обязательный штраф и у нас не было выбора. Хотя это его не порадовало, Льюис принял объяснение, повел себя вежливо и отправился обратно [на пит-лейн].

Не сомневаюсь, что он сказал пару слов команде про то, что они его не предупредили. Но в целом это был идеальный пример того, что пилот и команда приняли наказание, каким бы жестким оно ни было. Когда ты объясняешь свое решение, то делаешь его приемлемым и для наказанного, и для всех остальных».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Адам Купер

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