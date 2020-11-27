По ходу пресс-конференции, состоявшейся в четверг в паддоке Гран При Бахрейна, Льюис Хэмилтон прокомментировал идею введения ограничения на зарплаты пилотов.

Идея ввести такое ограничение обсуждалась на телеконференции с участием глав команд Ф1, состоявшейся сразу после Гран При Португалии. Руководители коллективов предварительно согласились с вступлением ограничения в силу перед сезоном 2023 года. Предполагается, что одна команда не сможет тратить на двух своих пилотов больше 35 миллионов долларов.

Скорректировать зарплаты в этом случае придется лишь наиболее высокооплачиваемым пилотам – к примеру, в нынешнем году больше озвученной суммы тратят только Ferrari и Mercedes. Как нетрудно догадаться, из-за огромных зарплат Себастьяна Феттеля (35 млн долларов) и Льюиса Хэмилтона (47 млн). Неудивительно, что в первую очередь за комментариями на эту тему журналисты обращаются именно к двум многократным чемпионам мира.

«Прежде всего, нельзя забывать, что пилоты – главные звезды этих соревнований, – ответил на очередной такой вопрос Хэмилтон. – Именно они помогают брендам стать более заметными, их авторитет положительно сказывается на репутации Ф1 в целом, помогает чемпионату быть популярным по всему миру.

Да, ограничения на зарплаты есть в разных видах спорта – в американском футболе, в баскетболе. Но есть разница – там у спортсменов больше свободы. У них больше возможностей участвовать в разного рода проектах, их меньше контролируют. Здесь же, в Формуле 1, твои действия находятся под весьма серьезным контролем.

Лично я не против ограничения зарплат – да и не мне решать этот вопрос, в конце концов. Но если подумать о тех, кто станет новой звездой Ф1 в будущем – я не понимаю, почему надо их как-то ограничивать, если они обогащают чемпионат. В этом спорте крутятся огромные деньги – и гонщики должны быть вознаграждены за свой вклад в успех этого спорта».