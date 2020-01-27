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Хэмилтон хочет от Mercedes $ 66 млн в год. Команда дает $ 50 млн

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Хэмилтон хочет от Mercedes $ 66 млн в год. Команда дает $ 50 млн
Автор:
, редактор
27 янв. 2020 г., 08:21

Шестикратный чемпион мира предъявил высокие финансовые требования к новому контракту.

Льюис Хэмилтон и Mercedes пока не могут согласовать финансовую часть нового контракта. Как сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport, британец хочет заключить новый двухлетний контракт, по которому будет зарабатывать 66 млн долларов в год. В свою очередь, Mercedes пока не предлагает шестикратному чемпиону мира более $ 50 млн. 

По неофициальным данным, нынешний контракт Хэмилтона подразумевает зарплату в 42 миллиона евро в год, что равняется примерно 46,3 миллионам долларов.

Нынешний контракт Хэмилтона с командой истекает по окончании сезона-2020, как и у его напарника Валттери Боттаса. Ранее сообщалось, что Хэмилтон встречался с президентом Ferrari Джоном Элканном и может продолжить карьеру в Скудерии. 

В свою очередь, заменить Хэмилтона в Mercedes может Даниэль Риккардо, который, по слухам, готов покинуть Renault в конце года. Как сообщает испанская газета AS, заменить австралийца в Энстоуне может Фернандо Алонсо, который проводит второй год вне Формулы 1.

Отметим, что на данный момент лишь два пилота топ-команд имеют контракты на 2021 год. Это Шарль Леклер в Ferrari и Макс Ферстаппен в Red Bull.

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Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
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Автор Иван Матушкин

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