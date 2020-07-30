Льюис Хэмилтон хотел бы провести в чемпионате мира еще минимум три сезона. Об этом сам действующий чемпион мира рассказал журналистам в паддоке Гран При Великобритании.

«Определиться, сколько еще лет я буду гоняться, непросто, – ответил шестикратный чемпион мира на вопрос о своем будущем. – В этом году карантин и отмена гонок в начале сезона были плохими новостями, не лучшим образом сказались на общем настроении. Но это же позволило направить энергию на какие-то другие вещи. Дало возможность перевести дух. И во мне появилась новая энергия, которая, скорее всего, даст мне возможность дольше оставаться в нынешней форме.

Конечно, со временем я начну сдавать и физически, и ментально. Не знаю, когда точно это произойдет – но не думаю, что это может случиться в ближайшие два или три года. Поэтому в ближайшем будущем я вижу себя здесь, в Формуле 1. Опять же, пока на горизонте нет гонщика одного со мной происхождения, который мог бы выступить в чемпионате мира. Это для меня – тоже весьма важный момент.

Поэтому я пока не готов думать об уходе. Опять же, сколько бы чемпионатов ты ни выиграл, каждый сезон тебе надо начинать борьбу с начала, с нуля очков. Здесь никого не держат просто так – и я хочу продолжать быть на достойной Формулы 1 форме как можно дольше. Как минимум три года».