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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Хэмилтон извинился за то, что не смог набрать очков в Имоле

Семикратный чемпион не знает, почему у него не выходило приблизиться к соперникам во время воскресного заезда

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Хэмилтон извинился за то, что не смог набрать очков в Имоле
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По ходу гонки Формулы 1 в Имоле гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон буквально застрял за Пьером Гасли после не совсем вовремя сделанного пит-стопа. Семикратный чемпион никак не мог обогнать француза даже с появлением DRS, поскольку сам Пьер тоже находился в секунде от шедшего впереди Алекса Элбона.

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Из-за так называемого «поезда DRS», когда все находились в зоне открытия крыла, Хэмилтон так и не обошел Гасли до самого клетчатого флага, финишировав по итогу заезда только на 13-й позиции.

«Меня это ситуация действительно расстраивала, я просто хотел продвигаться вперед, – рассказал Хэмилтон. – Не знаю, в чем конкретно была проблема, я просто не был достаточно близок для обгона. Да, это было непросто, но я правда не знаю, что сказать. Мы всей командой находимся в одной лодке – и, по крайней мере, Джордж сегодня смог принести коллективу несколько очков. Так что хочу извиниться перед всеми, что я не смог сделать того же самого.

Как я уже сказал, все в команде ощущают это на себе и все работают не поднимая головы, пытаясь сделать все, что в их силах. Так что никто не сдается и все просто пытаются двигаться вперед настолько быстро, насколько возможно».

Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд

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