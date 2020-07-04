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Хэмилтон избежал наказания и стартует в Австрии вторым

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Хэмилтон избежал наказания и стартует в Австрии вторым
Автор:
, Ответственный редактор
4 июл. 2020 г., 17:56

Судьи FIA сочли, что ни одно из действий пилота Mercedes по ходу квалификации не заслуживает штрафа

Льюис Хэмилтон занял второе место по итогам квалификационной сессии в Шпильберге, отстав всего на 0,012 секунды от своего напарника Валттери Боттаса. Однако спустя два часа стало известно, что в действиях шестикратного чемпиона мира есть признаки сразу двух нарушений.

Его вызвали к судьям, чтобы дать объяснения по поводу слишком высокой скорости в зоне действия желтых флагов, а также нарушения границ трассы по ходу первой быстрой попытки в третьем сегменте.  

По итогам разбирательства с участием было решено, что он не превышал скорость под желтыми флагами. В официальном бюллетене FIA говорится: «Гонщик объяснил, что проследовал зеленое информационное табло в пятом повороте. Кадры видеозаписи подтверждают, что там одновременно были желтые флаги и зеленые табло, то есть гонщику были показаны взаимно противоречащие сигналы».

В такой ситуации судьи вынесли решение никак не наказывать Хэмилтона. 

Что касается круга с выездом за белую линию в третьем сегменте, то он все равно не был для Льюиса быстрейшим. Время первой попытки аннулировали, но на вторую это никак не повлияло.

Таким образом, Льюис сохранил место в первом ряду стартового поля.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Квалификация
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Александр Кабановский

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