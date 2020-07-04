Хэмилтон избежал наказания и стартует в Австрии вторым

Льюис Хэмилтон занял второе место по итогам квалификационной сессии в Шпильберге, отстав всего на 0,012 секунды от своего напарника Валттери Боттаса. Однако спустя два часа стало известно, что в действиях шестикратного чемпиона мира есть признаки сразу двух нарушений.

Его вызвали к судьям, чтобы дать объяснения по поводу слишком высокой скорости в зоне действия желтых флагов, а также нарушения границ трассы по ходу первой быстрой попытки в третьем сегменте.

По итогам разбирательства с участием было решено, что он не превышал скорость под желтыми флагами. В официальном бюллетене FIA говорится: «Гонщик объяснил, что проследовал зеленое информационное табло в пятом повороте. Кадры видеозаписи подтверждают, что там одновременно были желтые флаги и зеленые табло, то есть гонщику были показаны взаимно противоречащие сигналы».

В такой ситуации судьи вынесли решение никак не наказывать Хэмилтона.

Что касается круга с выездом за белую линию в третьем сегменте, то он все равно не был для Льюиса быстрейшим. Время первой попытки аннулировали, но на вторую это никак не повлияло.

Таким образом, Льюис сохранил место в первом ряду стартового поля.