Хэмилтон избежал наказания и стартует в Австрии вторым
Судьи FIA сочли, что ни одно из действий пилота Mercedes по ходу квалификации не заслуживает штрафа
Льюис Хэмилтон занял второе место по итогам квалификационной сессии в Шпильберге, отстав всего на 0,012 секунды от своего напарника Валттери Боттаса. Однако спустя два часа стало известно, что в действиях шестикратного чемпиона мира есть признаки сразу двух нарушений.
Его вызвали к судьям, чтобы дать объяснения по поводу слишком высокой скорости в зоне действия желтых флагов, а также нарушения границ трассы по ходу первой быстрой попытки в третьем сегменте.
По итогам разбирательства с участием было решено, что он не превышал скорость под желтыми флагами. В официальном бюллетене FIA говорится: «Гонщик объяснил, что проследовал зеленое информационное табло в пятом повороте. Кадры видеозаписи подтверждают, что там одновременно были желтые флаги и зеленые табло, то есть гонщику были показаны взаимно противоречащие сигналы».
В такой ситуации судьи вынесли решение никак не наказывать Хэмилтона.
Что касается круга с выездом за белую линию в третьем сегменте, то он все равно не был для Льюиса быстрейшим. Время первой попытки аннулировали, но на вторую это никак не повлияло.
Таким образом, Льюис сохранил место в первом ряду стартового поля.
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|Автор
|Александр Кабановский