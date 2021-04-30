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Формула 1 / Гран При Португалии Новость

Хэмилтон: Из-за тепла и ветра все стало сложнее

Автор:
, Главный редактор

Даже обладатели лучших времен пятницы не смогли похвастаться хорошим балансом своих машин

Хэмилтон: Из-за тепла и ветра все стало сложнее

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон показали лучшие времена в обеих пятничных тренировках Гран При Португалии. Однако поведение болида Mercedes W12 на трассе в Портимане в первый день Гран При не выглядело идеальным. И, общаясь с журналистами по завершении заездов, оба гонщика подтвердили, что столкнулись с определенными сложностями.

«Похоже, у многих сегодня были проблемы с балансом, – заявил Хэмилтон. – Но сложно точно определить причину этих проблем – в самой ли машине дело, в ветре или в состоянии трассы. В целом сегодня было нелегко удержать машину на нужной траектории. Утром было получше – но после обеда стало теплее, а заодно усилился ветер. И складывается ощущение, что у многих пилотов все как-то посыпалось».

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Напарник британца рассказал о проблемах, возникших по ходу пятничных тренировок, чуть подробнее. В частности, он обратил внимание на то, что прогрев жестких шин требует тщательности и обстоятельности – но и переход на мягкие покрышки не позволяет гонщику расслабиться.

«Было скользко – в частности, задние колеса весьма охотно срывались в скольжение в отдельных поворотах. Было непросто проехать чистый круг, а тем более – несколько таких кругов один за другим. В моем случае, кстати, чем мягче были шины, тем сложнее все становилось. Мне показалось, что оптимальными в таких условиях являются покрышки средней жесткости – но над этим еще надо подумать».

Хэмилтон также обратил внимание на шины – в частности, на выбор компанией Pirelli конкретных составов для гонки в Портимане: «В прошлом году выбор шин казался неидеальным для этой трассы – комбинация была слишком жесткой. На мой взгляд, тут было бы правильно иметь среднюю комбинацию из составов С2, С3 и С4. А так и комбинация та же, что в прошлом году, и вдобавок в этом году покрышки чуть жестче прошлогодних. Впрочем, все команды и пилоты в равной ситуации, всем придется как-то решать эту проблему».

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Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Автор Кирилл Качнов

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