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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Хэмилтон испугался Ферстаппена на старте? Версия Льюиса

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Льюис объяснил, почему не проявил жесткости в первом повороте

Хэмилтон испугался Ферстаппена на старте? Версия Льюиса

Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Испании несмотря на то, что в первом повороте гонки уступил лидерство Максу Ферстаппену. Пилот Red Bull пошел в агрессивный обгон, а вот Хэмилтон не стал доводить борьбу до контакта и уступил позицию. 

После финиша Льюис объяснил, почему дал Ферстаппену себя атаковать, и почему не оборонял позицию до последнего.

«Я знал, что Валттери [Боттас] стартует третьим, – сказал Хэмилтон на пресс-конференции после финиша. – Нам надо было работать, как команда, поэтому я держался слева. Оглядываясь назад, думаю, когда Макс был позади, я мог бы перекрыть ему дорогу, но не сделал этого.

В первом повороте я старался оставить Максу как можно больше места. Это не спринт, я всегда стараюсь думать на перспективу. Конечно, можно было быть агрессивнее, но нужды в этом не было. А я добился того, чего добился, потому что не бываю агрессивным без нужды».

Хэмилтон также отметил, что за гонку в Барселоне смог хорошо изучить Ферстаппена: «Старт был не идеальным. Посмотрю, что можно сделать лучше в будущем. Но после этого я переключился в другой режим. Сегодня я много узнал о Максе, возможно, больше, чем во всех остальных гонках».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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