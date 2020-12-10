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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Хэмилтон или Расселл – кто поедет за Mercedes в Абу-Даби? Ведь тренировки начнутся уже завтра

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Хэмилтон или Расселл – кто поедет за Mercedes в Абу-Даби? Ведь тренировки начнутся уже завтра
Автор:
, Главный редактор

Льюис Хэмилтон вылечился от коронавируса – но сможет ли он принять участие в гонке? Не исключено, что ответ мы узнаем только в субботу днем

Информация о том, что Льюис Хэмилтон выздоровел, появилась еще днем в понедельник – и, казалось бы, это автоматом должно привести к возвращению многократного чемпиона мира за руль болида Mercedes. Однако в сегодняшней пресс-конференции в рамках Гран При Абу-Даби вместе с Валттери Боттасом чемпионскую команду будет представлять Джордж Расселл.

Какой вывод можно сделать на основании этого? Как часто бывает в Ф1 – никакого.

С одной стороны, Хэмилтон рассказывает публике о своем прекрасном самочувствии, а руководитель команды Тото Вольф – о готовности сделать все возможное для скорейшего возвращения британца в пелотон. С другой, австриец тут же оговаривается: «Здоровье Льюиса – наш главный приоритет. Поэтому пока мы будем следить за развитием ситуации в ближайшие несколько дней».

На деле, похоже, все зависит не столько от здоровья, сколько от тонкостей эпидемиологических режимов.

Во-первых, только сегодня заканчивается срок обязательной 10-дневной изоляции Хэмилтона. Во-вторых, для приезда в Абу-Даби пилоту надо не только четырежды сдать тест и получить негативный результат, но и заручиться особым разрешением властей. Напомним, что все сотрудники команд, представители организаторов и т.д. прилетели из Бахрейна в Абу-Даби специальными чартерами и соблюдают достаточно жесткий карантин с минимизацией контактов.

В такой ситуации возможность принять участие в Гран При у Хэмилтона может появиться лишь в самый последний момент – то есть перед началом квалификации. У команды есть юридическая возможность заменить пилота в субботу днем – напомним, именно так поступила Racing Point на «Нюрбургринге», когда Нико Хюлькенберг подменил Лэнса Стролла.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби Билеты
Пилоты Льюис Хэмилтон , Джордж Расселл
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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