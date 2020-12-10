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Хэмилтон и Росберг в гонках Extreme E: команда Льюиса показала расцветку, а Нико представил девушку-пилота

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Хэмилтон и Росберг в гонках Extreme E: команда Льюиса показала расцветку, а Нико представил девушку-пилота
Автор:
, Главный редактор

В составе команды Росберга на старт выйдут чемпион мира по ралли-кроссу и раллистка из Австралии

Соперничество Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга в следующем году возобновится на новом уровне: два чемпиона Формулы 1 выставляют свои команды в новой гоночной серии Extreme E.

Напомним, что формат соревнований будет похож на ралли-кросс – серия из нескольких коротких заездов по четыре машины в каждой. Впрочем, длина трассы будет большой даже по кольцевым меркам (больше 10 км). Все команды используют электромобили одинаковой конструкции, а принимать участие в соревнованиях будут экипажи из мужчины и женщины (которые должны будут садиться за руль поочередно).

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Команда Хэмилтона, получившая название X44, на днях представила финальный вариант расцветки своего гоночного автомобиля. В ней, в частности, использован характерный оттенок фиолетового цвета, который можно увидеть на шлеме семикратного чемпиона мира.

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Кто будет выступать за коллектив Хэмилтона – пока не известно. А вот Росберг уже укомплектовал свою Rosberg Xtreme Racing. В состав коллектива вошли чемпиона мира по ралли-кроссу Йохен Кристофферссон и австралийка Молли Тейлор, в последние годы активно выступающая в ралли. В частности, на ее счету есть титул чемпиона страны – а также финиш в первой тройке своего класса на этапе чемпионата мира (3-е место в Ралли Финляндия 2014 года в юниорской категории).

«Я открыла как-то почту – и вижу письмо: привет, я – Нико Росберг, – рассказала австралийка в мини-интервью, которое экс-чемпион Ф1 опубликовал в соцсетях. – Я сразу подумала, что кто-то надо мной подшучивает. И ответила, мол, ну да, охотно верю… А потом Нико мне позвонил – и мое лицо в тот момент, наверное, выглядело своеобразно…»

 

Первый этап новой серии пройдет в Саудовской Аравии в середине марта, оставшиеся четыре примут Сенегал, Гренландия, Бразилия и Аргентина.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Extreme E
Пилоты Льюис Хэмилтон , Нико Росберг
Автор Кирилл Качнов

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