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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Хэмилтон и Райкконен отделались предупреждениями

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, Редактор

За три предупреждения по ходу сезона наказывают потерей десяти стартовых позиций. У Хэмилтона это первое

Хэмилтон и Райкконен отделались предупреждениями

Как и предполагалось, Льюис Хэмилтон и Кими Райкконен, которые попали под расследование со стороны судей на первой тренировке Гран При Мексики, не получили никаких существенных наказаний. Обоим сделали лишь предупреждения.

Хэмилтона признали виновным в том, что на 15-й минуте утренней сессии на скользкой из-за пыли трассе он не сумел затормозить перед первым поворотом, выехал за пределы трека, а вернулся между вторым и третьим поворотами.

В этом месте специально для таких случаев предусмотрен коридор для безопасного возвращения на трассу, о котором гоночный директор Майкл Маси рассказал пилотам на брифинге. Хэмилтон этот коридор проигнорировал, за что и был вызвал к судьям. Претензии к Райкконену были теми же.

Для обоих это первые предупреждения в сезоне. После трех таких предупреждений пилот может получить реальное наказание в виде потери десяти позиций на старте гонки.

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