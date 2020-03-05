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Хэмилтон и принц Гарри откроют уже открытый музей

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Хэмилтон и принц Гарри откроют уже открытый музей
Автор:
, Главный редактор
5 мар. 2020 г., 18:07

Торжественная церемония с участием шестикратного чемпиона мира и внука британской королевы пройдет в Сильверстоуне. Любопытный нюанс заключается в том, что знаменитости будут «открывать» музей, принимающий посетителей уже чуть ли не полгода.

6 марта, в пятницу, Льюис Хэмилтон и принц Гарри примут участие в торжественном открытии Музея британского автоспорта, расположенного на территории трассы в Сильверстоуне.

Музей находится в реконструированном ангаре времен Второй мировой войны (когда на месте нынешнего автодрома располагался военный аэродром), а его создание обошлось в сумму около 30 миллионов долларов. В экспозиции среди прочего можно увидеть Williams, которым управлял Найджел Мэнселл по ходу чемпионского сезона 1992 года, и мотоцикл Suzuki двукратного чемпиона мира Барри Шина.

Кроме разрезания ленточки и осмотра экспозиции, знаменитости встретятся с волонтерами, работающими на знаменитой гоночной трассе, и учениками местных школ. Пятничное событие вызывает определенный интерес не только у гоночной общественности: оно станет одним из первых появлений Гарри на публике после резонансного отказа от королевских привилегий – и одним из последних в нынешнем статусе принца.

Событие носит исключительно церемониальный характер. Дело в том, что музей в Сильверстоуне открылся еще в прошлом октябре. Одной из проблем по ходу создания музея стало банкротство ключевого подрядчика – из-за этого были сорваны планы принять первых посетителей во время летнего Гран При Великобритании Ф1. 

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Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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