Хэмилтон и принц Гарри откроют уже открытый музей

6 марта, в пятницу, Льюис Хэмилтон и принц Гарри примут участие в торжественном открытии Музея британского автоспорта, расположенного на территории трассы в Сильверстоуне.

Музей находится в реконструированном ангаре времен Второй мировой войны (когда на месте нынешнего автодрома располагался военный аэродром), а его создание обошлось в сумму около 30 миллионов долларов. В экспозиции среди прочего можно увидеть Williams, которым управлял Найджел Мэнселл по ходу чемпионского сезона 1992 года, и мотоцикл Suzuki двукратного чемпиона мира Барри Шина.

Кроме разрезания ленточки и осмотра экспозиции, знаменитости встретятся с волонтерами, работающими на знаменитой гоночной трассе, и учениками местных школ. Пятничное событие вызывает определенный интерес не только у гоночной общественности: оно станет одним из первых появлений Гарри на публике после резонансного отказа от королевских привилегий – и одним из последних в нынешнем статусе принца.

Событие носит исключительно церемониальный характер. Дело в том, что музей в Сильверстоуне открылся еще в прошлом октябре. Одной из проблем по ходу создания музея стало банкротство ключевого подрядчика – из-за этого были сорваны планы принять первых посетителей во время летнего Гран При Великобритании Ф1.