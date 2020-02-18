Хэмилтон и Флерш получили престижные спортивные награды Laureus
Пилот Mercedes разделил с Лионелем Месси звание спортсмена года, София Флерш заслужила статуэтку за лучшее возвращение в спорт
В Берлине состоялась церемония вручения наград Laureus – престижной премии, которую также называют спортивным «Оскаром». На этот раз статуэтки получили два представителя автоспорта.
Звание «Спортсмен года» впервые в истории премии было разделено между двумя людьми: чемпионом Формулы 1 Льюисом Хэмилтоном и футболистом Лионелем Месси. Хэмилтон стал третьим гонщиком, получившим статуэтку Laureus: ранее жюри дважды награждало Михаэля Шумахера, а в 2014 году обладателем звания стал Себастьян Феттель, который перед этим выиграл свой четвертый чемпионский титул.
Кроме того, в номинации «Возвращение года» победу одержала София Флерш, которая сумела вернуться в гонки после аварии в Гран При Макао в конце 2018 года.
Одним из двух концернов, которые поддерживают премию Laureus, является Daimelr. Ему же принадлежит команда Mercedes, за которую в Формуле 1 выступает Хэмилтон. Вторым патроном премии выступает концерн Richemont, выпускающий предметы роскоши.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , София Флёрш
|Автор
|Сергей Иванов
Хэмилтон и Флерш получили престижные спортивные награды Laureus
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