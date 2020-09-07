Хэмилтон и Феттель не встали на колено в Монце. Льюис ездил в туалет на самокате

Льюис Хэмилтон был одним из идеологов антирасистских акций Формулы 1, призывая всех пилотов и руководство чемпионата присоедениться к нему. Во многому по настоянию шестикратного чемпиона начиная с Гран При Великобритании Ф1 стала отводить специальное время на эти акции.

Однако, на Гран При Италии Хэмилтон пропустил церемонию коленопреклонения, к которой призывал всех гонщиков. Британец объяснился тем, что просто не успел.

«Просто по времени не вышло, – сказал Льюис. – Мои боксы дальше всех. Я ехал обратно на самокате, но не успел. Думал, что успею, обычно мне сообщают, когда надо выходить. А в этот раз к моему приезду все уже постояли на колене.

Жаль, что так вышло, но это не конец света. Рад, что моя команда продолжила участвовать в акции.

В следующий раз постараюсь исправиться. Может, не поеду в боксы, если они будут самыми дальними. Раньше туалет бывал и поближе».

Кроме Хэмилтона, церемонию коленопреклонения пропустил так же Себастьян Феттель. Немца не было среди других гонщиков и во время исполнения гимна, к которому успел вернуться Льюис.

В итоге, в Монце на колено встало самое маленькое число пилотов за все время – 11 человек. Кроме Хэмилтона и Феттеля, пропустивших церемонию, на колено, традиционно, не встали Даниил Квят, Кими Райкконен, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Антонио Джовинацци и Кевин Магнуссен.