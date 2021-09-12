Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись и выбыли из гонки в Монце

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон выбыли из гонки на Гран При Италии после столкновения друг с другом на 26-м круге гонки.

В первой фазе гонки голландец и британец занимали 2-е и 4-е места, причем двух пилотов разделяло почти 5 секунд. Однако ситуация изменилась, когда команда Red Bull допустила заминку на пит-стопе. Переобувание болида Ферстаппена заняло 11 секунд, что отбросило голландца на 11-е место.

Когда через пару кругов в боксы заехал Хэмилтон, британец вернулся на трассу в тот самый момент, когда выезд из пит-лейна проезжал Ферстаппен. Пилоты бок о бок вошли в первый поворот, и гонщик Mercedes не оставил сопернику места в первой части поворота. Выехав за пределы трассы, болид Red Bull подпрыгнул на искусственных неровностях – и врезался в автомобиль британца.