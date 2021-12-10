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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Хэмилтон и Ферстаппен оценили новую конфигурацию «Яс-Марины»

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Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен положительно отозвались о новом виде трека в Абу-Даби

Хэмилтон и Ферстаппен оценили новую конфигурацию «Яс-Марины»

Перед заключительным этапом Формулы 1 в конфигурацию «Яс-Марины» внесли небольшие изменения. У нее стало меньше поворотов, и средняя скорость прохождения круга возросла.

Льюису Хэмилтону новый вид трека оказался по душе, хоть на нем и все еще сложно ехать в потоке. «Мне понравился новый вариант трассы, она стала намного более плавной и приятной для вождения, – отметил Льюис. – Я пытался следовать за пилотами во время гоночной симуляции – ехать за кем-то все еще непросто. Но, думаю, ситуация улучшится в сравнении с тем, что было до этого».

Макс Ферстаппен согласился с мнением Хэмилтона. «Я думаю, с этими имениями на трассы стало гораздо веселее ездить, – сказал Макс. – В целом, быстрые повороты более приятно проходить, особенно последний сектор, который был всегда довольно узким и с отрицательным уклоном. 

Мы все еще пытаемся понять и изучить ситуацию, но короткие отрезки точно пошли не по плану. У нас немного не хватало темпа, но, думаю, в гоночной симуляции мы были более конкурентоспособными».

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