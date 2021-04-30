Льюис Хэмилтон, Ландо Норрис и Джордж Расселл до вечера воскресенья не разместят ни одного поста в своих аккаунтах в социальных сетях. Таким образом гонщики поддерживают акцию британских спортсменов и спортивных организаций, которые хотят привлечь внимание к большому количеству негатива в соцсетях.

Изначально акция была задумана британской футбольной федерацией, которую поддержали команды и игроки – а позже к акции присоединились другие спортивные федерации и отдельные спортсмены. Цель мероприятия – обратить на проблему внимание в том числе владельцев соцсетей. Которые, по мнению представителей спортивной общественности, делают недостаточно для минимизации негатива – в том числе оскорбительных высказываний в адрес спортсменов определенных национальностей.

«Может быть, наш бойкот и не решит проблему за одну ночь – но мы должны призывать к изменениям, когда это важно, – изложил свою позицию Хэмилтон (с помощью очередного поста в социальных сетях). – Даже если задача изначально кажется нерешаемой.

У спорта есть великая сила объединять людей. И нельзя воспринимать негатив и агрессию как неотъемлемый элемент спорта. Давайте вместо этого запустим процесс изменений на пользу будущим поколениям».

Руководство Формулы 1 опубликовало заявление о поддержке борьбы с любой дискриминацией, но не стало присоединяться к акции.