Хэмилтон и еще 5 «преступников»: кто побеждал после штрафа

Штраф Льюиса Хэмилтона за столкновение с Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне наверняка не вызвал бы столько споров, не выиграй британец гонку несмотря на него. Кажется, именно то, что наказание не отвратило победу Льюиса, сильнее всего возмутило Red Bull.

Однако, Льюис стал далеко не первым, кто смог победить после наказания. Причем бывало, что пилоты побеждали и с более серьезными штрафами.

Айртон Сенна, Гран При Бразилии-1993, стоп-энд-гоу

На бразильском этапе 1993 года местный герой Сенна проиграл квалификацию дуэту Прост-Хилл из Williams. Уже на старте Айртон смог опередить Хилла, но за Простом не угнался, а позже и второе место Дэймону вернул.

А на 25-м круге показалось, что шансов на победу у Сенны больше нет. За обгон кругового под желтыми флагами Айртон получил штраф стоп-энд-гоу, отбыв которой, вернулся на трассу пятым. Однако, все изменил дождь.

Айртон одним из первых поехал за дождевыми шинами и еще в боксах опередил Михаэля Шумахера. А вот Прост решил продолжать гонку на сликах, в результате чего вылетел сам, и выбил из гонки Фиттипальди. Когда многочисленные завалы были разобраны и трассу покинула машина безопасности (всего второе ее появление в истории!), Айртон, как и на первом круге, оказался вторым. А потом во второй раз за гонку обогнал Хилла и выиграл Гран При.

Ален Прост, Гран При Германии-1993, 10-секундный стоп-энд-гоу

В 1993-м побеждать через штраф пришлось обоим лидерам сезона. Причем у Алена ситуация была сложнее, чем у Айртона. Француз выиграл квалификацию в Хоккенхайме, но провалил старт, потеряв сразу три позиции.

Профессор начал было отыгрываться, но чуть не попал под потерявший контроль болид Мартина Брандла. Чтобы увернуться от столкновения, Ален срезал поворот, за что и получил стоп-энд-гоу на 10 секунд. Наказание, действительно сомнительное, разгневало Проста. На следующий день он назвал его скандальным, но во время гонки времени на споры не было.

Штраф отбросил Проста на шестое место, однако он не утратил надежд на победу. В Williams решили провести всю гонку без пит-стопов, благодаря чему ближе к финишу Ален оказался вторым, позади своего напарника Хилла. Вот только у будущего чемпиона мира опыта было явно меньше, чем у на тот момент уже трехкратного Проста. Хилл стер свои шины раньше финиша и одна из них лопнула.

Дэймон не смог добраться даже до боксов, повиснув на бордюре за два круга до финиша. А Ален приехал к победе.

Михаэль Шумахер, Гран При Франции-2002, проезд по пит-лейну

В 2002 году Ferrari проигрывала гонки разве что по собственной оплошности. К приезду в Маньи-Кур у красных было восемь побед в десяти Гран При. Однако, во Франции все пошло не так просто.

Хуан-Пабло Монтойя на Williams сумел выгрызть у Шумахера 0,023 секунды в квалификации, и в гонке лидерство тоже не отдавал. Михаэль ехал на хвосте у соперника, но Маньи-Кур обгонам не способствовал. В итоге, Красный барон пошел на оверкат.

Пересидев Монтойю на два круга, Михаэль был близок к тому, чтобы выехать из боксов лидером. Однако, он так торопился, что пересек при выезде белую линию, за что получил проезд по пит-лейну в качестве штрафа.

Наказание отбросило Шумахера назад. Однако, на том этапе он мог взять пятый титул и повторить рекорд Хуана-Мануэля Фанхио, так что сдаваться Шуми не стал. К тому же, после смены шин сильно упал темп Монтойи.

Пока соперники проводили вторые пит-стопы, Михаэль постепенно продвигался вверх. И под финиш гонки оказался вторым, уступая только Кими Райкконену. Особых шансов догнать финна у Шумахера не было – Кими явно ехал к своей первой победе. Пока в дело не вступила Toyota Алана Макниша. Поломка мотора на машине аутсайдера привела к утечке масла во втором повороте. А первым на место утечки приехал как раз Райкконен.

Разворот Кими позволил Михаэлю его догнать. А затем пройти молодого пилота было делом техники для Шумахера. Михаэль победил и гарантировал себе пятый титул в карьере.

Марк Уэббер, Гран При Германии-2009, проезд по пит-лейну

Первая победа Уэббера оказалась такой же трудовой и тяжелой, как вся карьера Марка. В Германии австралиец взял поул, но уже на старте попал под атаку Рубенса Баррикелло. Не жалая отдавать лидерство, Марк довел дело до контакта, за что и получил штраф. К тому же, и первое место отстоять не удалось.

Несмотря на все это, Уэббер зацепился за Баррикелло, ехал вторым до пит-стопа бразильца, вышел в лидеры, сам съездил в боксы – и после этого смог пройти Рубенса на трассе вновь став первым! Правда, тут же поехал отбывать штраф.

Наказание отбросило Марка на восьмое место. Однако темп у австралийца был превосходный, а вот у Баррикелло начались проблемы с держаком. Пока соперники заезжали в боксы, Уэббер постепенно вернулся на вторую позицию и вновь схватился с Баррикелло – на этот раз успешно.

Кроме темпа на Марка работала отличная работа шин. Он оттянул второй пит-стоп и вернулся после него вторым. Причем перед ним оказался еще не останавливавшийся Феттель. Так что когда Себ уехал в боксы, Марк стал лидером и уверенно довел заезд до первой победы в карьере.

Дженсон Баттон, Гран При Канады-2011, проезд по пит-лейну

Столкновения, прокол колеса, провал на последнее место, шесть выездов сейфти-кара и остановка гонки – на пути к этой победе Баттон пережил столько, что штрафной проезд по пит-лейну кажется мелочью.

Условия в Монреале были ужасными – из-за ливня гонку начали под сейфти-каром. А стоило ему уехать, как стартовавший седьмым Баттоном не вписался в поворот и срезал шикану. Когда машина безопасности вернулась на трассу (очень скоро), Дженсон переобулся в промежуточную резину. Но перед этим успел превысить скорость в режиме сейфти-кара и после проезда по пит-лейну откатился на 15-е место. Стоило ему начать отыгрывать позиции, как гонку остановили из-за проливного дождя.

На рестарте Баттон был десятым и вновь одним из первых поехал за промежуточными шинами. Вскоре Дженс схватился на трассе с Фернандо Алонсо, что закончилось контактом, вылетом Ferrari с трассы и очередным выездом сейфти-кара. Сам Баттон получил прокол колеса и откатился на 21-е место. Правда, сменив шины быстро начал отыгрывать позиции.

Когда гонка возобновилась, Баттон смог вернуться в топ-10, а удачно сработав на пит-стопе оказался четвертым. Перед Дженсоном осталась тройка из Феттеля, Шумахера и Уэббера. Марк пытался было пройти Михаэля, но срезал шикану и был вынужден вернуть позицию. А потом срезал еще раз и пропустил Баттона на третье место. Темп Дженсона был так хорошо, что с Шумахером он разобрался на том же круге – до финиша их оставалось еще три.

К последнему кругу Баттон проигрывал Феттелю менее секунды, и Себастьян не выдержал давления. Ошибка чемпиона мира в шестом повороте позволила Дженсону выйти вперед и выиграть гонку. И к моменту пересечения черты он наверняка забыл о том самом штрафе, который не отвратил его от победы.

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Как видим, гонки выигрывались и с куда большими штрафами, чем у Хэмилтона в Британии. Правда, получались те штрафы не в таких скандальных ситуациях. Но сам по себе штраф точно не должен лишать пилота права на победу. Не благодаря, а вопреки.