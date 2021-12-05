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Формула 1 Новости

Хэмилтон и Бред Питт сделают фильм о гонках

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Режиссером картины станет Джозеф Косински

Хэмилтон и Бред Питт сделают фильм о гонках

Льюис Хэмилтон привлечен к созданию новой голливудской кинокартины, в которой также примет участие Бред Питт, пишет издание Sportrush.com.

Режиссером фильма выступит Джозеф Косински, известный, например, по фильмам «Обвилион» и «Трон: Наследие». Сейчас Косински снимает продолжение картины «Лучший стрелок» с Томом Крузом.

Роль Хэмилтона в новом фильме не уточняется. Ранее он уже появлялся в кино, но только в качестве камео. Возможно, в этот раз он выступит консультантом, но не исключено и появление в кадре.

Ранее Бред Питт проявлял интерес к участию в фильме, который позже стал известен как «Ford против Ferrari». Это же кино хотел снять и Косински, причем с Томом Крузом в главной роли. Однако в итоге проект достался другому режиссеру, а главные роли в нем сыграли Мэтт Деймон и Кристиан Бейл.

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