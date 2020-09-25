Хэмилтон и Боттас пожаловались на скользкую трассу в Сочи

Пилоты Mercedes возглавили протокол Гран При России по итогам пятничных тренировок. При этом, Льюис Хэмилтон в обеих сессиях уступил Валттери Боттасу: британец регулярно сталкивался с проблемами.

На первой практике Хэмилтон не смог показать времени на мягких шинах, так как его попытку сорвал вылет с трассы Карлоса Сайнса. Во второй тренировке Хэмилтон шел с опережением лучшего времени Боттаса, но сам ошибся и вылетел с трассы, сумев уберечь машина от столкновения. Позднее Льюис повторил вылет, также обойдясь без последствий.

После сессий лидер чемпионата отметил, что плохое сцепление с трассой сильно мешало всем пилотам.

«Даже у нас все шло совсем не здорово, если быть честным, – сказал Хэмилтон. – Сцепление с трассой очень низкое, много скольжения. Меня даже удивил отрыв от тех, кто позади нас – видимо у них ситуация еще хуже. Но завтра держака станет больше и борьба будет плотнее».

С Хэмилтоном согласился и его напарник Боттас, который показал лучшие времена в обеих тренировках: «Условия сегодня были очень сложные, многие люди ошибались. При низком количестве топлива у меня постоянно были проблемы в последнем повороте. Было больше похоже на езду в ралли, чем в Ф1!».