Хэмилтон и Боттас пожаловались на нестабильность Mercedes

Управляемость автомобиля Mercedes W12 в настоящий момент далека от идеала – и машина ведет себя не так, как хотели бы гонщики чемпионской команды. Об этом по окончании пятничных тренировок Гран При Бахрейна журналистам телеканала Sky Sports рассказали пилоты немецкого коллектива и его руководитель Тото Вольф.

«Весь вопрос в том, чтобы иметь машину с надежной управляемостью и иметь возможность беречь шины, – заявил Льюис Хэмилтон. – При этом климате и дующих здесь ветрах эти моменты – ключевые. Сейчас дело обстоит лучше, чем на тестах – но по-прежнему не идеально.

Пока у нас по-прежнему наблюдаются проблемы с балансом машины. И с поведением задней части болида. Задние шины теряют сцепление с асфальтом, когда передние еще весьма уверенно за него держатся. В результате на входе в поворот зад несет, задние колеса не удерживаются на траектории.

Я пытаюсь поймать ту точку, когда машина выходит из-под контроля. Но чем выше уровень прижимной силы, тем ближе к апексу находится эта точка – и тем резче получается занос. Тем сложнее его отловить».

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Ряд вопросов у журналистов вызвала реплика Валттери Боттаса, который ближе к концу сессии в радиоэфире назвал Mercedes W12 неуправляемым.

«По ходу последней длинной серии кругов управляемость машины была нестабильной, и у меня не получилось войти в ритм, полноценно ехать один круг за другим без серьезных проблем и ошибок, – пояснил финн в беседе с журналистами. – Поэтому я и сказал, что машина неуправляема. Но она, так сказать, временами неуправляема

Впечатления своего пилота подтвердил и Вольф: «На длинных сериях кругов у некоторых наших конкурентов (к примеру, у McLaren) шины деградировали не слишком сильно – и мы явно проигрывали по этому параметру. Так что, этому вопросу стоит уделить особое внимание. Но мы уже представляем себе не только цель, но и средства и способы, которые помогут нам добиться этой цели».