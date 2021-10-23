Хэмилтон и Боттас пожаловались на асфальт в Остине

Гонщики чемпионской команды Формулы 1 на дневной пятничной тренировке в Остине показали только 3-е и 4-е время, уступив как Серхио Пересу на Red Bull, так и Ландо Норрису на McLaren. По словам пилотов, главной сложностью, с которой они столкнулись в первый день американского этапа, стало изменившееся за последние годы состояние асфальта.

«В целом день был неплохим – но у нас по-прежнему много работы, – заявил вечером в пятницу Льюис Хэмилтон. – Мы очень хорошо провели первую тренировку, потом кое-что поменяли в машине – и в итоге были не слишком довольны тем, как все прошло во второй практике. Наш темп по-прежнему был неплохим, но то ли мы потеряли в скорости, то ли Red Bull добилась прогресса. Так что, как обычно, у нас есть работа на вечер.

Здесь много говорят о том, что в этом году погода теплее, чем два года назад [в 2020 году гонка в Остине не проводилась из-за пандемии коронавируса]. Но я думаю, сильнее влияет состояние покрытия – асфальт стал более проблемным, и на нем сложно удержать температуру шин на нужном уровне. Поэтому резина деградирует быстрее и сильнее чем мы привыкли. К тому же, на этой трассе в силу ее конфигурации вообще сложно найти компромисс, который был бы одинаково эффективен и в квалификации, и в гонке».

В случае с Валттери Боттасом приоритет команды был более очевиден. Финский пилот потеряет 5 позиций на стартовой решетке из-за очередной замены двигателя – поэтому для него важнее скорость в гонке и возможность обгонять соперников.

«Именно работе с гоночным темпом мы уделяли особое внимание, особенно во второй тренировке, – рассказал Боттас вечером в пятницу. – Но нам по-прежнему еще предстоит как следует продумать настройки – их трудновато подобрать. Сразу на нескольких участках трассы уровень сцепления ниже чем раньше из-за стареющего асфальта – и из-за этого машине не хватает сбалансированности».