Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Мазепину по ходу тренировки в Остине продуло глаз Следующая / «Тупой идиот». Ферстаппен и Хэмилтон потолкались на тренировке
Формула 1 / Гран При США Новость

Хэмилтон и Боттас пожаловались на асфальт в Остине

Автор:
, главный редактор

Нехватка сцепления с трассой на отдельных участках мешает гонщикам удержать температуру шин на нужной отметке

Хэмилтон и Боттас пожаловались на асфальт в Остине

Гонщики чемпионской команды Формулы 1 на дневной пятничной тренировке в Остине показали только 3-е и 4-е время, уступив как Серхио Пересу на Red Bull, так и Ландо Норрису на McLaren. По словам пилотов, главной сложностью, с которой они столкнулись в первый день американского этапа, стало изменившееся за последние годы состояние асфальта.

«В целом день был неплохим – но у нас по-прежнему много работы, –  заявил вечером в пятницу Льюис Хэмилтон. – Мы очень хорошо провели первую тренировку, потом кое-что поменяли в машине – и в итоге были не слишком довольны тем, как все прошло во второй практике. Наш темп по-прежнему был неплохим, но то ли мы потеряли в скорости, то ли Red Bull добилась прогресса. Так что, как обычно, у нас есть работа на вечер.

Здесь много говорят о том, что в этом году погода теплее, чем два года назад [в 2020 году гонка в Остине не проводилась из-за пандемии коронавируса]. Но я думаю, сильнее влияет состояние покрытия – асфальт стал более проблемным, и на нем сложно удержать температуру шин на нужном уровне. Поэтому резина деградирует быстрее и сильнее чем мы привыкли. К тому же, на этой трассе в силу ее конфигурации вообще сложно найти компромисс, который был бы одинаково эффективен и в квалификации, и в гонке».

Читайте также:

В случае с Валттери Боттасом приоритет команды был более очевиден. Финский пилот потеряет 5 позиций на стартовой решетке из-за очередной замены двигателя – поэтому для него важнее скорость в гонке и возможность обгонять соперников.

«Именно работе с гоночным темпом мы уделяли особое внимание, особенно во второй тренировке, – рассказал Боттас вечером в пятницу. – Но нам по-прежнему еще предстоит как следует продумать настройки – их трудновато подобрать. Сразу на нескольких участках трассы уровень сцепления ниже чем раньше из-за стареющего асфальта – и из-за этого машине не хватает сбалансированности».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Мазепину по ходу тренировки в Остине продуло глаз

Предыдущая новость

Мазепину по ходу тренировки в Остине продуло глаз

Следующая новость

«Тупой идиот». Ферстаппен и Хэмилтон потолкались на тренировке

«Тупой идиот». Ферстаппен и Хэмилтон потолкались на тренировке
Загрузить комментарии
Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Норрис назвал себя идиотом из-за торможений на поребриках Гран При США
Формула 1

Норрис назвал себя идиотом из-за торможений на поребриках

Риккардо говорит по-ковбойски – и все в полном восторге! Гран При США
Формула 1

Риккардо говорит по-ковбойски – и все в полном восторге!

«Тупой идиот». Ферстаппен и Хэмилтон потолкались на тренировке Гран При США
Формула 1

«Тупой идиот». Ферстаппен и Хэмилтон потолкались на тренировке

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
«Проблемы всплывают вновь и вновь». Вольф о заменах моторов Гран При США
Формула 1

«Проблемы всплывают вновь и вновь». Вольф о заменах моторов

Хэмилтона заперли в гостинице. Так он опоздал к журналистам Гран При США
Формула 1

Хэмилтона заперли в гостинице. Так он опоздал к журналистам

Баттон: Алонсо сходил с гонки, когда я его опережал
Формула 1

Баттон: Алонсо сходил с гонки, когда я его опережал

Mercedes Больше от
Mercedes
Приседающая корма – новое секретное оружие Mercedes? Гран При США
Формула 1

Приседающая корма – новое секретное оружие Mercedes?

Боттасу опять поставят новый мотор. Уже шестой за сезон! Гран При США
Формула 1

Боттасу опять поставят новый мотор. Уже шестой за сезон!

Боттас расслабился после увольнения из Mercedes
Формула 1

Боттас расслабился после увольнения из Mercedes

Самое читаемое Сегодня

Приседающая корма – новое секретное оружие Mercedes?
Формула 1 Формула 1

Приседающая корма – новое секретное оружие Mercedes?

«Тупой идиот». Ферстаппен и Хэмилтон потолкались на тренировке
Формула 1 Формула 1

«Тупой идиот». Ферстаппен и Хэмилтон потолкались на тренировке

Норрис назвал себя идиотом из-за торможений на поребриках
Формула 1 Формула 1

Норрис назвал себя идиотом из-за торможений на поребриках

Хэмилтон и Боттас пожаловались на асфальт в Остине
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон и Боттас пожаловались на асфальт в Остине

Риккардо говорит по-ковбойски – и все в полном восторге!
Формула 1 Формула 1

Риккардо говорит по-ковбойски – и все в полном восторге!

Перес на четверть секунды быстрее всех в FP2 в Остине
Формула 1 Формула 1

Перес на четверть секунды быстрее всех в FP2 в Остине

Фото: Мазепин вылетает с трассы в первой тренировке в Остине
Формула 1 Формула 1

Фото: Мазепин вылетает с трассы в первой тренировке в Остине

Да, но нет: В Ferrari подтвердили новую батарею, но не ту
Формула 1 Формула 1

Да, но нет: В Ferrari подтвердили новую батарею, но не ту

Самое важное:

Норрис назвал себя идиотом из-за торможений на поребриках
Формула 1 Формула 1

Норрис назвал себя идиотом из-за торможений на поребриках

Риккардо говорит по-ковбойски – и все в полном восторге!
Формула 1 Формула 1

Риккардо говорит по-ковбойски – и все в полном восторге!

«Тупой идиот». Ферстаппен и Хэмилтон потолкались на тренировке
Формула 1 Формула 1

«Тупой идиот». Ферстаппен и Хэмилтон потолкались на тренировке

Хэмилтон и Боттас пожаловались на асфальт в Остине
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон и Боттас пожаловались на асфальт в Остине

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.