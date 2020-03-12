Хэмилтон и Боттас потребовали честной борьбы от Ferrari

В преддверии Гран При Австралии семь команд Формулы 1 потребовали от FIA прояснить ситуацию с моторами Ferrari. Зимой федерация расследовала возможные нарушения со стороны Скудерии в прошлом сезоне, но решила засекретить его итоги. Под нажимом команд в FIA заявили, что не нашли нарушений, хотя и не уверены в их отсутствии, что также не удовлетворило соперников Ferrari.

На пресс-конференции перед началом этапа в Мельбурне пилот Mercedes Льюис Хэмилтон призвал противников к честной борьбе.

«Пилоты просто хотят участвовать в гонках, – сказал Хэмилтон. – Естественно, что у всех команд разная скорость, но хочется, чтобы игра велась честно. Это наш подход. Не хочу больше ничего говорить, это только приведет к новым проблемам!»

С Хэмилтоном согласился его напарник по команде Валттери Боттас.

«Конечно, мы разделяем ценности честной борьбы и хотим, чтобы все было ясно прописано на бумаге, и одинаково для всех команд, – сказал Боттас. – И чтобы фанаты знали, что у нас честная борьба. Мы хотим быть уверены в этом. Не сомневаюсь, что с ситуацией разбираются. Не знаю, будут ли приняты какие-то меры, я стараюсь не тратить на это время, ведь я здесь ради гонок».

Дополнительная информация: Адам Купер