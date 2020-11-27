Стоило Формуле 1 вернуться в сухие и жаркие условия, как расстановка сил приняла привычные очертания: Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас заняли две верхник строчки по итогам утренней пятничной сессии в Бахрейне, причем их преимущество составило практически секунду.

На шинах Medium Льюис показал время 1:29.033, уже ставший третьим Перес уступил ему 0,967. В секунду от времени самого мексиканца уместились еще 14 гонщиков.

Сессия, в которой команды получили возможность поработать с прототипами сликов Pirelli в спецификации 2021 года, началась с нескольких разворотов,и блокировок колес, но постепенно уровень сцепления вырос, и ошибок стало меньше. Однако по ходу всех полутора часов судьи снимали время то у одного. то у другого пилота за нарушение пределов трассы, обычно в четвертом повороте.

Хэмилтон захватил лидерство уже на шинах Hard, а затем сбросил еще секунду после перехода на Medium. Боттас уступил напарнику 0,449.

В шестерку сильнейших вошли представители еще трех команд: Карлос Сайнс (McLaren), Пьер Гасли (AlphaTauri) и Макс Ферстаппен (Red Bull). Голландец потерял время в концовке. когда его машину закатили в гараж.

Всего на 0,008 секунды отстал от напарника Алекс Элбон, десятку замкнули представители Renault, между которыми расположился Лэнс Стролл.

Гонщики Ferrari долгое время оставались в самом нижу таблицы, но в итоге закончили сессию 11-м и 12-м. Следом расположились еще четыре гонщика, использующие моторы Ferrari, причем быстрейшим из них стал Роберт Кубица, заменявший Кими Райкконена.

Даниил Квят в какой-то момент даже был вторым. между гонщиками Mercedes, но в итоговом протоколе занял только 17-ю строчку. При этом он еще и помешал в одном из эпизодов Леклеру, вынудив режиссеров вновь запикивать слова монегаска, сказанные по радио.

Еще один тест-пилот, Рой Ниссани из Williams, замкнул протокол.

Сессия обошлась без происшествий, хотя Ромен Грожан, потеряв контроль над машиной. едва не влетел в ограждение.

Результаты первой тренировки Гран При Бахрейна