Хэмилтон и Боттас на секунду опередили соперников в первой тренировке в Бахрейне
Начало уик-энда в Сахире прошло под диктовку Mercedes, лучшим из остальных стал Серхио Перес
Стоило Формуле 1 вернуться в сухие и жаркие условия, как расстановка сил приняла привычные очертания: Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас заняли две верхник строчки по итогам утренней пятничной сессии в Бахрейне, причем их преимущество составило практически секунду.
На шинах Medium Льюис показал время 1:29.033, уже ставший третьим Перес уступил ему 0,967. В секунду от времени самого мексиканца уместились еще 14 гонщиков.
Сессия, в которой команды получили возможность поработать с прототипами сликов Pirelli в спецификации 2021 года, началась с нескольких разворотов,и блокировок колес, но постепенно уровень сцепления вырос, и ошибок стало меньше. Однако по ходу всех полутора часов судьи снимали время то у одного. то у другого пилота за нарушение пределов трассы, обычно в четвертом повороте.
Хэмилтон захватил лидерство уже на шинах Hard, а затем сбросил еще секунду после перехода на Medium. Боттас уступил напарнику 0,449.
В шестерку сильнейших вошли представители еще трех команд: Карлос Сайнс (McLaren), Пьер Гасли (AlphaTauri) и Макс Ферстаппен (Red Bull). Голландец потерял время в концовке. когда его машину закатили в гараж.
Всего на 0,008 секунды отстал от напарника Алекс Элбон, десятку замкнули представители Renault, между которыми расположился Лэнс Стролл.
Гонщики Ferrari долгое время оставались в самом нижу таблицы, но в итоге закончили сессию 11-м и 12-м. Следом расположились еще четыре гонщика, использующие моторы Ferrari, причем быстрейшим из них стал Роберт Кубица, заменявший Кими Райкконена.
Даниил Квят в какой-то момент даже был вторым. между гонщиками Mercedes, но в итоговом протоколе занял только 17-ю строчку. При этом он еще и помешал в одном из эпизодов Леклеру, вынудив режиссеров вновь запикивать слова монегаска, сказанные по радио.
Еще один тест-пилот, Рой Ниссани из Williams, замкнул протокол.
Сессия обошлась без происшествий, хотя Ромен Грожан, потеряв контроль над машиной. едва не влетел в ограждение.
Результаты первой тренировки Гран При Бахрейна
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|40
|1'29.033
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|41
|1'29.482
|0.449
|3
|Серхио Перес
|Mercedes
|31
|1'30.000
|0.967
|4
|Карлос Сайнс
|Renault
|31
|1'30.018
|0.985
|5
|Пьер Гасли
|Honda
|34
|1'30.049
|1.016
|6
|Макс Ферстаппен
|Honda
|18
|1'30.294
|1.261
|7
|Александр Элбон
|Honda
|34
|1'30.302
|1.269
|8
|Эстебан Окон
|Renault
|28
|1'30.384
|1.351
|9
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|30
|1'30.426
|1.393
|10
|Даниэль Риккардо
|Renault
|30
|1'30.508
|1.475
|11
|Шарль Леклер
|Ferrari
|29
|1'30.589
|1.556
|12
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|24
|1'30.628
|1.595
|13
|Роберт Кубица
|Ferrari
|24
|1'30.732
|1.699
|14
|Ромен Грожан
|Ferrari
|28
|1'30.832
|1.799
|15
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|29
|1'30.854
|1.821
|16
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|27
|1'30.896
|1.863
|17
|Даниил Квят
|Honda
|37
|1'31.020
|1.987
|18
|Ландо Норрис
|Renault
|27
|1'31.392
|2.359
|19
|Николя Латифи
|Mercedes
|29
|1'32.472
|3.439
|20
|Рой Ниссани
|Mercedes
|27
|1'32.801
|3.768
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|Первая тренировка
|Автор
|Александр Кабановский