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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Отчет о тренировке

Хэмилтон и Боттас на секунду опередили соперников в первой тренировке в Бахрейне

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Хэмилтон и Боттас на секунду опередили соперников в первой тренировке в Бахрейне
Автор:
, Ответственный редактор

Начало уик-энда в Сахире прошло под диктовку Mercedes, лучшим из остальных стал Серхио Перес

Стоило Формуле 1 вернуться в сухие и жаркие условия, как расстановка сил приняла привычные очертания: Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас заняли две верхник строчки по итогам утренней пятничной сессии в Бахрейне, причем их преимущество составило практически секунду. 

На шинах Medium Льюис показал время 1:29.033, уже ставший третьим Перес уступил ему 0,967. В секунду от времени самого мексиканца уместились еще 14 гонщиков. 

Сессия, в которой команды получили возможность поработать с прототипами сликов Pirelli в спецификации 2021 года, началась с нескольких разворотов,и блокировок колес, но постепенно уровень сцепления вырос, и ошибок стало меньше. Однако по ходу всех полутора часов судьи снимали время то у одного. то у другого пилота за нарушение пределов трассы, обычно в четвертом повороте. 

Хэмилтон захватил лидерство уже на шинах Hard, а затем сбросил еще секунду после перехода на Medium. Боттас уступил напарнику 0,449. 

В шестерку сильнейших вошли представители еще трех команд: Карлос Сайнс (McLaren), Пьер Гасли (AlphaTauri) и Макс Ферстаппен (Red Bull). Голландец потерял время в концовке. когда его машину закатили в гараж.

 

Всего на 0,008 секунды отстал от напарника Алекс Элбон, десятку замкнули представители Renault, между которыми расположился Лэнс Стролл.

Гонщики Ferrari долгое время оставались в самом нижу таблицы, но в итоге закончили сессию 11-м и 12-м. Следом расположились еще четыре гонщика, использующие моторы Ferrari, причем быстрейшим из них стал Роберт Кубица, заменявший Кими Райкконена.

Даниил Квят в какой-то момент даже был вторым. между гонщиками Mercedes, но в итоговом протоколе занял только 17-ю строчку. При этом он еще и помешал в одном из эпизодов Леклеру, вынудив режиссеров вновь запикивать слова монегаска, сказанные по радио.

Еще один тест-пилот, Рой Ниссани из Williams, замкнул протокол.

Сессия обошлась без происшествий, хотя Ромен Грожан, потеряв контроль над машиной. едва не влетел в ограждение.

 

Результаты первой тренировки Гран При Бахрейна

Позиция Гонщик Мотор Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 40 1'29.033  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 41 1'29.482 0.449
3 Mexico Серхио Перес Mercedes 31 1'30.000 0.967
4 Spain Карлос Сайнс Renault 31 1'30.018 0.985
5 France Пьер Гасли Honda 34 1'30.049 1.016
6 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 18 1'30.294 1.261
7 Thailand Александр Элбон Honda 34 1'30.302 1.269
8 France Эстебан Окон Renault 28 1'30.384 1.351
9 Canada Лэнс Стролл Mercedes 30 1'30.426 1.393
10 Australia Даниэль Риккардо Renault 30 1'30.508 1.475
11 Monaco Шарль Леклер Ferrari 29 1'30.589 1.556
12 Germany Себастьян Феттель Ferrari 24 1'30.628 1.595
13 Poland Роберт Кубица Ferrari 24 1'30.732 1.699
14 France Ромен Грожан Ferrari 28 1'30.832 1.799
15 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 29 1'30.854 1.821
16 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 27 1'30.896 1.863
17 Russian Federation Даниил Квят Honda 37 1'31.020 1.987
18 United Kingdom Ландо Норрис Renault 27 1'31.392 2.359
19 Canada Николя Латифи Mercedes 29 1'32.472 3.439
20 Israel Рой Ниссани Mercedes 27 1'32.801 3.768
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Первая тренировка
Автор Александр Кабановский

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