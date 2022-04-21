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Формула 1 Новости

Хэмилтон готов вложиться в покупку футбольного клуба «Челси»

Льюис внесет 10 миллионов фунтов в случае победы одного из кандидатов

Автор:
, редактор
Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)
Хэмилтон готов вложиться в покупку футбольного клуба «Челси»
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Из-за сложившейся ситуации российский бизнесмен Роман Абрамович был вынужден отказаться от владения английским футбольным клубом «Челси». Согласно информации издания Sky Sports, семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон вместе с звездой тенниса Сереной Уильямс готовы вложить крупные средства в случае покупки ФК Мартином Бротоном – одним из претендентов в «гонке» инвесторов.

Sky Sports сообщает, что Хэмилтон и Уильямс собираются вложить по 10 миллионов фунтов каждый. Также, если сделка состоится, то Хэмилтон будет не просто партнером, а одним из участников, помогающих «Челси» продвигать идеи о поддержке меньшинств и людей разных национальностей и рас.

Помимо Бротона, на покупку клуба претендует владелец бейсбольного клуба Тодд Боли и совладелец итальянского футбольного клуба «Аталанта» Стивен Пальюка. Ожидается, что предпочтительный кандидат будет выбран в конце апреля.

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