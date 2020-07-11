Хэмилтон: Формула 1 ничего не теряла без Алонсо

Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо были напарниками по McLaren в 2007 году. Тогда их соперничество закончилось скандалом и уходом испанца из команды. Впоследствии пилоты смогли наладить отношения, но в одной команде больше не пересекались.

В 2021 году Алонсо вернется в Формулу 1 после двухлетней паузы. Хэмилтон не считает, что его отсутствие было для чемпионата проблемой.

«Я не думаю, что уход Алонсо был потерей для Формулы 1, – цитирует Хэмилтона Sky Sports. – Если посмотреть на ушедших в последние годы, то я не думаю, что Ф1 потеряла. Она продолжила расти в нужном направлении».

В то же время Хэмилтон заверил, что может порадоваться за возвращение Алонсо: «Почему я должен быть не рад? Чем больше топ-пилотов, тем лучше для спорта. Я с ним не говорил и не знаю причин его возвращения, но могу его поздравить».

Льюис также отметил, что хотел бы видеть в Ф1 не только Алонсо, но и оставшегося без команды на 2021 год Себастьяна Феттеля: «Было бы обидно, если бы Себ ушел раньше, чем придет время. Я думаю, он еще многого может достичь и многое дать спорту. Нам нужно иметь как можно больше топ-пилотов, так что чемпионов мира хотелось бы сохранить. Себ и Фернандо чемпионы мира и их присутствие идет только на пользу спорту».