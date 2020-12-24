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Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа

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Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа
Автор:
, редактор

Социальная активность стала для Льюиса важнее спорта

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон известен своей активностью за пределами автоспорта. Британец борется за поддержание экологии и пропагандирует веганство, а в этом году он поддержал движение Black Lives Matter, став его лидером в Ф1.

Хэмилтон отметил, что социальная и политическая активность уже стала для него главной сферой деятельности, а гонки почти отошли на второй план.

«В этом году произошло много усмиряющих событий, и в какой-то момент я почувствовал, что не хочу быть спортсменом, – цитирует Хэмилтона ESPN. – Я думал, что значат все эти победы, если я ни на что не могу повлиять? Если не могу изменить ситуацию к лучшему?

Сейчас я делаю много разных вещей, и в каком-то смысле они стали моей основной работой, главной задачей. Когда я это делаю, кажется, что Ф1 – моя побочная работа. Вроде как «а еще я неплохо выступаю в гонках». Но я во всем стараюсь быть успешным».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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