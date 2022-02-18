Хэмилтон: FIA пока не вернула моего доверия

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Накануне презентации Mercedes, где пилот команды Льюис Хэмилтон впервые пообщался с прессой после финиша Гран При Абу-Даби в конце прошлого года, Международная автомобильная федерация FIA объявила об отставке Майкла Маси с поста директора гонок и об изменении самой системы гоночного судейства и принятия решений по ходу Гран При.

Комментируя свое молчание в течение более чем двух месяцев и те перемены, которые были объявлены FIA, Хэмилтон поддержал предложение Федерации, но заявил, что одних только слов для него недостаточно.

«Конечно, в конце каждого сезона ты задаешь себе вопрос: стоит ли тратить свое время и вновь пытаться выиграть чемпионский титул, – пояснил Хэмилтон. – Думаю, многие не понимают, насколько тяжело быть чемпионом. За этим стоит куча вещей, это не только про то, чтобы сесть за руль и вести машину к финишу.

Весь вопрос в том, хочешь ли ты жертвовать своим временем? Готов ли ты и дальше выкладываться, и чего это тебе стоит? Для меня это нормальные вопросы.

Но, конечно, в этом году все было несколько иначе. Я всегда любил наш спорт, но в 2021 году я совсем немного проиграл по причине того, что система оказалась несправедлива.

Однако я являюсь вполне целостной личностью. Я достаточно силен для того, чтобы ментально защитить себя от таких неприятностей. Так что я сосредоточен на том, чтобы самому быть самым лучшим, чтобы вернуться в гонки в еще лучшей форме.

Я считаю, что в Формуле 1 необходимо доверять организаторам гонок и верить в справедливость. Но это доверие может быть разрушено в один миг. А вот чтобы вернуть доверие, требуется уже много времени и усилий. Объявление [об отставке Маси], которое было сделано вчера, я расцениваю лишь как первый шаг на долгом пути по восстановлению доверия. Но в один день это не способно все изменить.

Нужно увидеть реальные перемены, и это потребует времени. Но я сейчас не хочу концентрироваться на этом. Я всю свою энергию будут тратить на то, чтобы стать лучше как гонщик, чтобы быть быстрее, чем вы когда-либо меня видели.

Мы не можем изменить прошлое, нельзя отменить то, что я тогда чувствовал и продолжаю чувствовать по поводу случившейся ситуации. Но приятно видеть, что FIA делает шаги для того, чтобы не допустить такого в будущем.

Мне кажется, решить проблему можно повышением отчетности со стороны дирекции гонок. И сейчас есть хороший шанс для того, чтобы использовать случившееся как повод сделать так, чтобы такое не повторялось.

Мы поддерживаем все, что было сказано FIA. Но нам еще предстоит убедиться в том, что за сказанными словами последуют реальные действия. И что правила в гонках применяются справедливо, аккуратно и неукоснительно».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл