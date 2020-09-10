Хэмилтон: Феттель выбрал идеальное направление

Льюис Хэмилтон был среди тех, кто выражал поддержку Себастьяну Феттелю после объявления о его уходе из Ferrari. Сегодня было объявлено о контракте Феттеля с Racing Point. Хэмилтон поздравил соперника, отметив, что тот выбрал лучшее направление для своей карьеры.

«Честно говоря, я считал это направление для него идеальным, – сказал Хэмилтон. – Так что я ждал такого поворота. Был очень рад услышать новости. У команды новый владелец, она сделала большой шаг в плане скорости и продолжит расти.

Конечно, у него было трудное время в Ferrari, но он четырехкратный чемпион мира, и может помочь вести команду в нужном направлении в плане развития болида. Это отличный ход для команды».

В то же время, Хэмилтон выразил сочувствие Серхио Пересу, которого Феттель заменит: «Конечно, мне жаль Серхио, он отличный пилот. Надеюсь, у него появятся другие варианты».