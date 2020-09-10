Хэмилтон: Феттель выбрал идеальное направление
Льюис поздравил соперника с новой командой
Льюис Хэмилтон был среди тех, кто выражал поддержку Себастьяну Феттелю после объявления о его уходе из Ferrari. Сегодня было объявлено о контракте Феттеля с Racing Point. Хэмилтон поздравил соперника, отметив, что тот выбрал лучшее направление для своей карьеры.
«Честно говоря, я считал это направление для него идеальным, – сказал Хэмилтон. – Так что я ждал такого поворота. Был очень рад услышать новости. У команды новый владелец, она сделала большой шаг в плане скорости и продолжит расти.
Конечно, у него было трудное время в Ferrari, но он четырехкратный чемпион мира, и может помочь вести команду в нужном направлении в плане развития болида. Это отличный ход для команды».
В то же время, Хэмилтон выразил сочувствие Серхио Пересу, которого Феттель заменит: «Конечно, мне жаль Серхио, он отличный пилот. Надеюсь, у него появятся другие варианты».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Себастьян Феттель
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Алекс Калинаукас