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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Хэмилтон: Ферстаппен как будто хотел оттормозить меня

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Лидер Mercedes не видит своей вины в столкновении с соперником по борьбе за чемпионский титул

Хэмилтон: Ферстаппен как будто хотел оттормозить меня

Во время Гран При Саудовской Аравии на 38-м круге Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен столкнулись.

По словам пилота Red Bull, он в момент контакта пытался вернуть позицию, которую должен был отдать сопернику по команде судей – после некорректной обороны с выездом и вытеснением соперника за пределами трассы. Семикратный чемпион мира, со своей стороны, предположил, что голландец хотел оттормозить его.

«Я не понял, почему он так неожиданно жестко нажал на тормозам, – рассказал Хэмилтон в интервью после финиша. – И я просто влетел в него. А потом он поехал дальше как ни в чем не бывало. Так что, я не очень понял, что произошло. А позже получил сообщение, что он собирался меня пропустить. Все это было немного запутанно.

Я давно гоняюсь, но… эта гонка была очень тяжелой. Я старался быть настолько разумным и жестким, насколько мог. И пытался просто оставаться на трассе и не попадать в аварии. Это было непросто, но мы с командой отлично поработали. Я горжусь всеми и очень благодарен всей оказанной поддержке».

После гонки в Саудовской Аравии, за один этап до окончания сезона, у Хэмилтона и Ферстаппена одинаковое количество очков – по 369,5.

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