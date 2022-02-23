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Формула 1 Новости

Хэмилтон: Ф1 нужны непредвзятые судьи

Семикратный чемпион мира также заявил, что хотел бы видеть больше женщин среди стюардов чемпионата

Хэмилтон: Ф1 нужны непредвзятые судьи
Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
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После спорного финала Формулы 1 в Абу-Даби судейство стало одной из главных тем в автоспортивном сообществе. Одним из итогов обсуждений событий на «Яс-Марине» стало увольнение Макйла Маси с поста директора гонки – в грядущем сезоне его место займут Эдуарду Фрейташ из WEC и работавший прежде в DTM Нильс Виттих.

По мнению пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона, проигравшего титул в том числе из-за последствий от принятого Маси в Абу-Даби решения, стюарды должны быть менее предвзятыми. 

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«Мы должны убедиться, что судьи в Ф1 будут непристрастными, – рассказал Хэмилтон. – Некоторые гонщики поддерживают очень хорошие отношения с определенными людьми. Они путешествуют друг с другом и, как правило, начинают симпатизировать кому-то больше. Я просто думаю, нам нужны стюарды, у которых нет предубеждений и которые умеют абстрагироваться, когда дело доходит до принятия решений».

После прошлогоднего Гран При Росси пилот Alpine Фернандо Алонсо заявил, что «для разных людей существуют разные правила» и решения стюардов зависят в том числе и от национальности пилотов. Позже Маси данное утверждение опроверг, сказав, что «правила одинаковы для всех».

Хэмилтон также подчеркнул о необходимости большего расового и полового разнообразия среди судей. Напомним, что для каждого Гран При FIA отбирает четырех людей, которые и будут в определенный уик-энд принимать решения о штрафах.

«Я хочу, чтобы среди стюардов было больше женщин, – добавил Льюис. – Не думаю, что у нас их много: в прошлом году было только пару человек. Было бы здорово, если они сделали женщину и мужчину двумя директорами гонок. Думаю, это также отличный способ для продвижения этнического и полового разнообразия».

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