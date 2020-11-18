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Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Есть кандидаты в рыцари получше меня

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Хэмилтон: Есть кандидаты в рыцари получше меня
Автор:
, Главный редактор

Многие британцы считают, что пилот давным-давно заслужил звание сэра – но сам семикратный чемпион мира на награду не напрашивается

Завоевание Льюисом Хэмилтоном седьмого чемпионского титула вновь оживило дискуссию о том, что самый успешный британский гонщик в истории достоин рыцарского титула.

Обсуждениями в прессе и соцсетях дело не ограничивается: несколько общественных организаций уже направили премьер-министру Борису Джонсону письма с просьбами включить Хэмилтона в число кандидатов на награждение орденом Британской империи.

Сам гонщик тем временем заявил, что есть много британцев, более достойных почетного звания. «Когда об этом заходит речь, я вспоминаю о своем прадеде, который воевал. Или о капитане Томе [под этим прозвищем известен 100-летний ветеран Второй мировой войны Томас Мур, который во время пандемии коронавируса привлек к себе внимание благотворительной инициативой, собравшей на нужды здравоохранения больше 30 млн фунтов], которому пришлось ждать признания своих заслуг до ста лет.

Есть люди, которые работают в больницах. Медсестры и доктора, которые в этот сложный период спасают человеческие жизни. Я думаю именно о таких неизвестных героях – но сам таким, конечно, не являюсь. Я ведь никого не спас.

В том числе поэтому я считаю, что мне еще есть чего добиваться в спорте. На мой взгляд, события этого года заставили многих людей оглядеться вокруг и задуматься, почувствовать свою ответственность за происходящее в мире – что не так уж и плохо. Но всем нам стоит работать дальше. Не замыкаться, мыслить шире, больше узнавать и понимать – что вместе строить мир равных возможностей».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Кирилл Качнов

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