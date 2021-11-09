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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Хэмилтон: Если проиграю в Бразилии, то у меня проблемы

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По словам семикратного чемпиона Формулы 1, в Мексике машины Mercedes сильно проигрывали Red Bull на торможении

Хэмилтон: Если проиграю в Бразилии, то у меня проблемы

В Гран При Мексики Макс Ферстаппен увеличил свой отрыв в зачете чемпионата до 19 очков, сумев на старте опередить оба болида Mercedes. Считается, что следующая гонка в Бразилии пройдет по трассе, где у Red Bull также будет преимущество. Тогда в случае победы Ферстаппена отрыв увеличится минимум до 25 очков. Даже если Хэмилтон выиграет оставшиеся три гонки и в каждой покажет лучший круг, Ферстаппену для победы в чемпионате достаточно будет везде финишировать вторым.

«Впереди еще четыре гонки, но… собственно 19 очков – это много, он весьма часто побеждает в этом году, – признал Хэмилтон. – В Мексике они были существенно быстрее. Если в Бразилии все будет также, у нас могут быть проблемы. Точнее у нас будут проблемы.

У них отличные крылья, не знаю, станут ли они использовать их в Бразилии. Но надеюсь, что в любом случае мы будем ближе к ним по скорости.

Стратегия у нас одна – стараться выиграть каждую гонку. Этого мы хотели добиться здесь, и на прошлом этапе и на позапрошлом. Но они просто слишком быстры, мы делали все возможное, но этого оказалось мало».

Хэмилтон также объяснил поражение на старте, где Ферстаппен был третьим, но вырвался вперед, затормозив позже машин Mercedes.

«У меня весь уик-энд были проблемы с торможением. Вы же видели, как на тренировке и в квалификации я дважды проезжал мимо первого поворота с заблокированными колесами. По каким-то причинам в этот уик-энд наша машина в этом сильно проигрывала. Тут может помочь большая прижимная сила, но мы не могли в этом достичь показателей Red Bull», – сказал Хэмилтон.

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