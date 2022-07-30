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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Хэмилтон: Если бы не моя поломка, первый ряд был бы у Mercedes

В финале венгерской квалификации Льюис остался без DRS – он уверен, что лишь поэтому не сумел поспорить за поул

Гайдн Кобб
Автор:
, редактор Autosport.com
Соавтор:
Люк Смит
, редактор Ф1
Хэмилтон: Если бы не моя поломка, первый ряд был бы у Mercedes
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Субботняя сессия на «Хунгароринге» стала бенефисом Джорджа Расселла – 24-летний британец, который в нынешнем сезоне ни разу не стартовал выше четвертого места, переиграл всех соперников и вопреки всем прогнозам завоевал первый в карьере поул.

Другой пилот Mercedes, маститый Льюис Хэмилтон, на этот раз остался только седьмым. В решающий момент сессии у него отказала подвижная плоскость системы DRS, из-за чего машина не могла достигать максимальной скорости на редких прямых трассы близ Будапешта.

По мнению Льюиса, форма чемпионской команды Ф1 позволяла рассчитывать на старт с первого ряда в полном составе.

«Это, определенно, так, – сказал гонщик репортерам. – Оттого особенно обидно, что со мной все это случилось. Прежде наши сложности не позволяли претендовать на первый ряд, но теперь идут другие времена».

Он добавил: «Огромные поздравления Джорджу. Когда впервые добываешь поул – это невероятное чувство. И еще это невероятно здорово для команды. Даже не знаю, откуда у нас появился такой темп, но это невероятно позитивно».  

На вопрос о том, чего возможно добиться в гонке, Льюис ответил: «Я сделаю все возможное для его [Расселла] поддержки. На этой трассе с такой стартовой позицией он должен претендовать на победу. Ну а я попробую пробиться повыше».

Днем ранее Хэм говорил, что в Mercedes не могут понять резких перемен в поведении машины. По его словам, прогнозы теперь делать особенно сложно.

«Даже не могу предположить, каким будет наш гоночный темп, – объяснил восьмикратный победитель Гран При Венгрии. – Вчера мы ехали медленно, а сегодня что-то отыскали. Если это "что-то" сохранится и завтра – надеюсь, мы оба сможем атаковать. 

Машина меняется, как день и ночь. Мы серьезно поработали в пятницу вечером, но к тренировке машина еще не казалась особенно быстрой. Однако в квалификации она понеслась вперед».

За всю прежнюю карьеру Льюис всего шесть раз стартовал с седьмого места. Максимум, что ему удалось добиться в этих гонках – один финиш на третьей позиции. 

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