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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Хэмилтон: Думал, проиграю Ферстаппену вдвое больше

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Льюис удивился своему отставанию от Red Bull в квалификации

Хэмилтон: Думал, проиграю Ферстаппену вдвое больше

Вчера Льюис Хэмилтон не смог завоевать поул-позицию Гран При Бахрейна, уступив Максу Ферстаппену почти четыре десятых секунды. Хотя это отставание многим показалось большим, сам Хэмилтон заверил, что ждал куда большего разрыва.

«Мы сделали хороший шаг вперед, – сказал Хэмилтон. – Перед этапом мы ждали вдвое большего разрыва. Так что нынешний результат достигнут благодаря фантастической работы наших сотрудников на базе и на трассе».

Семикратный чемпион отметил, что серьезно переработать болид W12 после тестов Mercedes не могла:

«Мы не дорабатывали болид, просто пытались его отладить и лучше с ним разобраться. Из-за смены регламента машина отличается от прошлогодней, и мы в некоторых областях проигрываем. Чтобы это исправить, потребуется время. Однако, отставание может быть связано конкретно с этой трассой и не проявляться на других».

Хэмилтон рассчитывает на меньшее отставание от Red Bull в гонке, но не думает его полностью нивелировать: «Думаю, мы сможем сократить разницу, но как минимум пара десятых преимущества на круге у них останется».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Алекс Калинаукас

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