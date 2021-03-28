Хэмилтон: Думал, проиграю Ферстаппену вдвое больше

Вчера Льюис Хэмилтон не смог завоевать поул-позицию Гран При Бахрейна, уступив Максу Ферстаппену почти четыре десятых секунды. Хотя это отставание многим показалось большим, сам Хэмилтон заверил, что ждал куда большего разрыва.

«Мы сделали хороший шаг вперед, – сказал Хэмилтон. – Перед этапом мы ждали вдвое большего разрыва. Так что нынешний результат достигнут благодаря фантастической работы наших сотрудников на базе и на трассе».

Семикратный чемпион отметил, что серьезно переработать болид W12 после тестов Mercedes не могла:

«Мы не дорабатывали болид, просто пытались его отладить и лучше с ним разобраться. Из-за смены регламента машина отличается от прошлогодней, и мы в некоторых областях проигрываем. Чтобы это исправить, потребуется время. Однако, отставание может быть связано конкретно с этой трассой и не проявляться на других».

Хэмилтон рассчитывает на меньшее отставание от Red Bull в гонке, но не думает его полностью нивелировать: «Думаю, мы сможем сократить разницу, но как минимум пара десятых преимущества на круге у них останется».