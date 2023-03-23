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Хэмилтон допустил, что понтоны в стиле Red Bull замедлят Mercedes

Пока болельщики команды из Брэкли ждут переделки машины W14, семикратный чемпион мира высказал мнение, что смена концепции может отбросить команду еще дальше назад

Бьорн Смит
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Хэмилтон допустил, что понтоны в стиле Red Bull замедлят Mercedes
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Неудачный старт сезона подтолкнул команду Mercedes к переосмыслению «беспонтонной» компоновки своего шасси. Сейчас в Брэкли готовят для W14 серьезный пакет доработок – как ожидается, конструкторы совместят собственные наработки с удачными находками соперников. 

В пелотоне 2023 года безоговорочной доминантой является Red Bull RB19, а решение ее понтонов уже реализовали у себя многие соперники – кто-то прямо по ходу сезона-22, кто-то прошедшей зимой. 

По мнению наблюдателей, Mercedes тоже так или иначе воплотит в своей машине принцип довольно узких понтонов, которые в задней части спускаются к днищу. Однако Льюис Хэмилтон внезапно высказал мысль, что копирование идеи Red Bull может повредить его команде. 

«Люди продолжают рассуждать о наших новых понтонах, – сказал семикратный чемпион в интервью Sky. – Но все это не так просто, как кажется. Если просто переставить понтоны Red Bull на нашу машину, ничего не изменится. Напротив, она даже может поехать еще медленнее. 

Тут весь вопрос в аэродинамической эффективности и балансе шасси в поворотах. На них влияет великое множество факторов, о которых люди даже не догадываются, так как не являются специалистами в этом вопросе. Так что все это действительно сложно». 

Льюис добавил: «Пока у нас есть только то, что есть – и мы будем продолжать пытаться выжать из этого максимум. Скоро станет понятно, что в наших силах в рамках нынешней концепции.

Это позволит понять, насколько глобальные изменения нам нужны. Хотя, конечно, они в любом случае будут серьезными». 

Хэмилтон финишировал в гонках нынешнего сезона четвертым и пятым. Mercedes по итогам двух первых Гран При сезона занимает третье место в Кубке конструкторов, уступая Red Bull и Aston Martin – последней, впрочем, лишь по дополнительным показателям при равенстве очков.  

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