Хэмилтон допустил, что понтоны в стиле Red Bull замедлят Mercedes
Пока болельщики команды из Брэкли ждут переделки машины W14, семикратный чемпион мира высказал мнение, что смена концепции может отбросить команду еще дальше назад
Неудачный старт сезона подтолкнул команду Mercedes к переосмыслению «беспонтонной» компоновки своего шасси. Сейчас в Брэкли готовят для W14 серьезный пакет доработок – как ожидается, конструкторы совместят собственные наработки с удачными находками соперников.
В пелотоне 2023 года безоговорочной доминантой является Red Bull RB19, а решение ее понтонов уже реализовали у себя многие соперники – кто-то прямо по ходу сезона-22, кто-то прошедшей зимой.
По мнению наблюдателей, Mercedes тоже так или иначе воплотит в своей машине принцип довольно узких понтонов, которые в задней части спускаются к днищу. Однако Льюис Хэмилтон внезапно высказал мысль, что копирование идеи Red Bull может повредить его команде.
«Люди продолжают рассуждать о наших новых понтонах, – сказал семикратный чемпион в интервью Sky. – Но все это не так просто, как кажется. Если просто переставить понтоны Red Bull на нашу машину, ничего не изменится. Напротив, она даже может поехать еще медленнее.
Тут весь вопрос в аэродинамической эффективности и балансе шасси в поворотах. На них влияет великое множество факторов, о которых люди даже не догадываются, так как не являются специалистами в этом вопросе. Так что все это действительно сложно».
Льюис добавил: «Пока у нас есть только то, что есть – и мы будем продолжать пытаться выжать из этого максимум. Скоро станет понятно, что в наших силах в рамках нынешней концепции.
Это позволит понять, насколько глобальные изменения нам нужны. Хотя, конечно, они в любом случае будут серьезными».
Хэмилтон финишировал в гонках нынешнего сезона четвертым и пятым. Mercedes по итогам двух первых Гран При сезона занимает третье место в Кубке конструкторов, уступая Red Bull и Aston Martin – последней, впрочем, лишь по дополнительным показателям при равенстве очков.
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