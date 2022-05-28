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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Хэмилтон: Должно же невезение когда-то прекратиться

Квалификация в Монако заставила семикратного чемпиона мира рассуждать об удаче и неудаче

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Филип Клерен
, журналист (Нидерланды)
Хэмилтон: Должно же невезение когда-то прекратиться
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После сильного выступления в Барселоне в команде Mercedes заранее говорили, что не связывают особых надежд с уик-эндом в Монако. 

Однако даже несмотря на сложности, связанные с кочковатой трассой, в целом темп W13 в княжестве оказался неплохим. В квалификации Джордж Расселл стал шестым, а вот его напарник Льюис Хэмилтон не смог закончить решающий быстрый круг из-за красных флагов – и остался восьмым.

«Может, хоть погода поможет нам завтра, а может, кто-то выберет другую тактику, – сказал Льюис в эфире Sky Sports. – Будет здорово, если нам, наконец, повезет. У меня весь год плохо с этим. Должно же невезение когда-то прекратиться».

Он добавил: «После предыдущей гонки я ожидал, что в медленных поворотах нам будет сложно. В гоночной конфигурации все еще относительно неплохо, а вот на одном быстром круге дела куда хуже. Потому я ждал сложностей здесь [в квалификации]. 

Пожалуй, пока все даже хуже прогнозов. Это все из-за кочек. Мы скачем по ним везде, в медленных поворотах, среднескоростных, быстрых. Из-за этого и сложности».

В 2021 году Льюис тоже был не слишком силен в Монако – тогда он стартовал шестым и финишировал на седьмой позиции, однако получил бонус за лучшее время круга в гонке. 

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