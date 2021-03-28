Льюис Хэмилтон назвал Гран При Бахрейна, в котором ему до последнего круга пришлось вести борьбу с Максом Ферстаппеном, одной из наиболее сложных гонок в своей карьере.

«Мы знали, что ранний пит-стоп сделает нашу задачу непростой – но нам надо было попробовать как-то ликвидировать отставание от Red Bull, – рассказал британец, припарковав свой болид у подножия подиума. – А для этого надо было сделать что-то особенное. Найти компромисс между тем, чтобы на последнем отрезке ехать не слишком медленно – и при этом сохранить шины в нормальном состоянии до конца гонки. Нам удалось – но под конец Макс всерьез в меня вцепился… Это была одна из наиболее тяжелых гонок, в которой я участвовал.

Похоже, что нас ждет серьезное сражение с Red Bull в течение всего сезона, и в этой борьбе мы должны будем выдать все, на что способны. Но мы любим вызовы, я люблю новые вызовы, люблю соперничество – люблю то, чем занимаюсь.

Мне было тяжело сегодня, но в целом гонка была великолепной – прекрасное начало сезона. На тестах нам казалось, что мы то ли в шести, то ли в восьми десятых от Red Bull. Но за прошедшие недели мы проделали огромную работу – и она обеспечила нам нужный результат. Я рад и этому нашему достижению, и тому, насколько здорово сейчас все проходит».

По ходу заезда Хэмилтон установил очередной рекорд: теперь на счету британца больше кругов лидирования, чем у любого другоо пилота Формулы 1.