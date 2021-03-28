Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Ферстаппен рассказал о неисправности, с которой столкнулся по ходу гонки в Бахрейне Следующая / Боттас упрекнул Mercedes в неверном подходе к тактике
Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Хэмилтон: Для победы над Максом надо было сделать что-то особенное

Действующий чемпион мира предвкушает плотную борьбу с Red Bull по ходу всего сезона

Хэмилтон: Для победы над Максом надо было сделать что-то особенное

Льюис Хэмилтон назвал Гран При Бахрейна, в котором ему до последнего круга пришлось вести борьбу с Максом Ферстаппеном, одной из наиболее сложных гонок в своей карьере.

«Мы знали, что ранний пит-стоп сделает нашу задачу непростой – но нам надо было попробовать как-то ликвидировать отставание от Red Bull, – рассказал британец, припарковав свой болид у подножия подиума. – А для этого надо было сделать что-то особенное. Найти компромисс между тем, чтобы на последнем отрезке ехать не слишком медленно – и при этом сохранить шины в нормальном состоянии до конца гонки. Нам удалось – но под конец Макс всерьез в меня вцепился… Это была одна из наиболее тяжелых гонок, в которой я участвовал.

Похоже, что нас ждет серьезное сражение с Red Bull в течение всего сезона, и в этой борьбе мы должны будем выдать все, на что способны. Но мы любим вызовы, я люблю новые вызовы, люблю соперничество – люблю то, чем занимаюсь.

Мне было тяжело сегодня, но в целом гонка была великолепной – прекрасное начало сезона. На тестах нам казалось, что мы то ли в шести, то ли в восьми десятых от Red Bull. Но за прошедшие недели мы проделали огромную работу – и она обеспечила нам нужный результат. Я рад и этому нашему достижению, и тому, насколько здорово сейчас все проходит».

Читайте также:

По ходу заезда Хэмилтон установил очередной рекорд: теперь на счету британца больше кругов лидирования, чем у любого другоо пилота Формулы 1.

Поделились
Комментарии
Ферстаппен рассказал о неисправности, с которой столкнулся по ходу гонки в Бахрейне

Предыдущая новость

Ферстаппен рассказал о неисправности, с которой столкнулся по ходу гонки в Бахрейне

Следующая новость

Боттас упрекнул Mercedes в неверном подходе к тактике

Боттас упрекнул Mercedes в неверном подходе к тактике
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Гонка
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

23мин
4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

23мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

More from
Льюис Хэмилтон
Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Столкновение на старте стоило Хэмилтону полсекунды на круге Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Столкновение на старте стоило Хэмилтону полсекунды на круге

Марко: По чистой скорости Макс обходит Льюиса
Формула 1 / Новость

Марко: По чистой скорости Макс обходит Льюиса

More from
Mercedes
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Брандл возложил вину за аварию в Имоле на Расселла Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Аналитика

Брандл возложил вину за аварию в Имоле на Расселла

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.