Хэмилтон дистанцировался от скандального спонсора Mercedes

На Гран При Саудовской Аравии на болидах Mercedes впервые появились логотипы ирландской компании Kingspan. И сразу же появились требования отказаться от нового спонсора.

Дело в том, что Kingspan многие считают виновной в трагедии, произошедшей в Лондоне в 2017 году. Тогда при пожаре жилого дома «Гринфелл» погибло 72 человека. Горели в первую очередь пластиковые наружные облицовочные панели, в которых использовалась теплоизоляция Kingspan. С тех пор производителя подозревают в сокрытии реальных данных о пожаробезопасности их продукции.

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в 2020 году опубликовал в соцсетях пост поддержки жертвам трагедии, с момента которой тогда исполнилось ровно три года. И теперь именно от Хэмилтона многие стали требовать отказаться от нового спонсора.

«Не думаю, что мне стоит говорить об этом публично, – заявил Хэмилтон в эфире телеканала Sky F1. – Для меня самого вся эта история только на этой неделе стала новостью, и меня это обеспокоило, я пристально следил за семьями, пострадавшими от случившегося.

Мы знаем, что по всему миру было и много протеста в отношении сделки со спонсором, и много поддержки со стороны болельщиков. Но я лично ничего не могу поделать с этой ситуацией. Я знаю, что сейчас Тото Вольф занимается решением вопроса.

К сожалению, мое имя теперь ассоциируется со всей этой историей, так как название спонсора написано на моей машине. Но посмотрим, останется ли оно там».