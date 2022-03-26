Хэмилтон: Дело не во мне, а в настройках Mercedes

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Квалификация Гран При Саудовской Аравии еще не закончилась, но сенсацией уже стало то, что Льюис Хэмилтон не смог пройти во второй сегмент. Такое случилось с ним впервые с Гран При Бразилии 2017 года, а если исключить случаи поломок и аварий, то впервые с Гран При Великобритании 2009 года.

После того, как квалификация продолжилась без Хэмилтона, сам он коротко ответил на вопросы в эфире Sky F1.

«Проблема в балансе. С этими настройками машины я просто не мог ехать быстрее. В финальной тренировке было лучше, возможно мы зашли слишком далеко, желая добиться большего

Дело не в том, что вчера происходило в Джидде [где взорвали нефтехранилище]. Мы профессионалы и умеем настраиваться на гонку и абстрагироваться от обстоятельств. Дело именно в настройках».