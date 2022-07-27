Хэмилтон дал совет Ferrari: Титул еще не проигран
По словам семикратного чемпиона мира, Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу ни в коем случае нельзя сдаваться раньше времени
Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон в этом сезоне, похоже, окончательно распрощался с мечтами об очередном титуле. Однако, по его мнению, победитель пока не определен. Хотя Макс Ферстаппен уверено лидирует в чемпионате, у Шарля Леклера и Ferrari еще есть шанс переломить ситуацию, заявил пилот Mercedes.
«Прекрасно видеть, что Ferrari так сильна в этом году, – сказал Хэмилтон. – Я рад за Шарля и за Карлоса, которые отлично справляются со своей работой.
Надо понимать, что чем быстрее у тебя машина, тем сложнее с этой скоростью совладать. Это тяжелая работа, и я по себе знаю, каково бороться за лидерство.
Им не повезло, но это великая команда, которая никогда не опустит голову. Да, они уступают по очкам очень сильно. Но впереди еще столько всего может произойти. Так что я советую им продолжать борьбу до последнего».
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