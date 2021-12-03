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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Хэмилтон: Чувствую себя более расслабленным, чем когда-либо

Автор:
, редактор Ф1

По словам британца, с семью титулами за плечами не напрягает даже столь плотная борьба, как в нынешнем сезоне

Хэмилтон: Чувствую себя более расслабленным, чем когда-либо

Перед Гран При Саудовской Аравии Льюис Хэмилтон опережает Макса Ферстаппена на 8 очков. Математически гонщик Red Bull может стать чемпионом уже в этот уик-энд, однако фаворитом на скоростной «Джидде Корниш» все равно выглядит Хэмилтон. И семикратный чемпион мира, по его собственным словам, не испытывает особого напряжения накануне предпоследнего этапа сезона.

«С одной стороны, это сражение ощущается немного иначе, чем предыдущие, – рассказал Хэмилтон. – Наши команды очень близки к друг другу. К тому же, мы будем бороться на неизведанной территории. Ни команда, ни пилот никогда не становились восьмикратными чемпионами. Поэтому это все ново.

С другой стороны, я чувствую себя более расслабленным, чем когда-либо. Я помню свои ощущения с моим первым, и даже с вторым или третьим титулом. Бессонные ночи и всякое подобное. Сейчас я гораздо более уверен в себе и просто выкладываюсь больше, чем когда-либо. Да, нельзя ничего изменить из прошлого. Но сейчас я могу максимально хорошо подготовиться к будущим испытаниям, и я на 100% уверен, что у меня все получится». 

Победный финиш Льюиса Хэмилтона, Mercedes W12

Победный финиш Льюиса Хэмилтона, Mercedes W12

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

В Бразилии во время субботнего спринта Хэмилтон прорвался с конца пелотона на пятую позицию, а в воскресенье победил в Гран При. Тогда глава Mercedes Тото Вольф сказал прессе, что Льюис раскрыл свои «суперсилы» и превратился в льва. Но Хэмилтон не согласен, что он в последних гонках достиг какого-то нового уровня.

«Я не уверен, что могу с этим согласиться, если честно. Я не верю, что работаю на новом для себя уровне. Думаю, я сейчас в принципе в хорошей форме. Может, в Бразилии я обнаружил для себя что-то новое, чего не было раньше. Но такие прорывы точно не в новинку – у меня было много подобных эпизодов в карьере. Ты постоянно учишься, в том числе и как выжимать из себя с каждым разом все больше. И это не только моя заслуга, а заслуга всей команды».

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