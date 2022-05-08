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Формула 1 / Гран При Майами Новости

Хэмилтон «чертовски» обрадовался шестому месту

Семикратный чемпион не всегда выглядел столь довольным, даже когда брал поулы

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Хэмилтон «чертовски» обрадовался шестому месту
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За прошедшие годы мы привыкли видеть Льюиса Хэмилтона среди лидеров Формулы 1 как в квалификациях, так и в гонках. Если он и стартовал с задних рядов, то из-за штрафа или технических проблем.

Однако в 2022 году после смены технического регламента болиды Mercedes потеряли в скорости. До сих пор это особенно негативно сказывалось на Хэмилтоне: он проигрывал своему молодому напарнику Джорджу Расселлу и стал регулярно не попадать в финал квалификации.

В Майами в квалификации Хэмилтон стал шестым при том, что Расселл стартует только 12-м. И, кажется, это невероятно обрадовало семикратного чемпиона.

«На самом деле я очень доволен собой сегодня, – признался Хэмилтон. – Я выжал из этой машины максимум, а это очень сложная в управлении штука. Тут один французский журналист заявил, что я уже недостаточно хорош. Так вот, сегодня я был чертовски хорош.

Я рад, что прорвался в финал квалификации. Это приятное чувство. На этом болиде очень сложно собрать один быстрый круг, но под конец у меня это получилось. Приятно быть столь близким к лидерам.

Я был расслаблен. В Q1 и Q2 я просто старался сделать свою работу максимально хорошо, а дальше с надеждой ждал, что мне скажут по радио, что я прошел дальше. В финале уже была настоящая борьба, и я рад быть шестым на старте».

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