Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй тренировке Гран При Португалии. Действующий чемпион мира опередил на 0,143 с Макса Ферстаппена и на 0,344 с – своего напарника Валттери Боттаса.

Лучший результат сессии был показан примерно через 20 минут после начала тренировки; болид Хэмилтона в этот момент был обут в резину Soft. Абсолютное большинство гонщиков в первой половине работало с покрышками средней жесткости, а в районе экватора заезда перешло на мягкие шины (ближе к концу сессии многие вернулись к покрышкам Medium).

В очередной раз «от коллектива оторвались» оба пилота команды Haas: Никита Мазепин и Мик Шумахер по ходу тренировки использовали в том числе и наиболее жесткую резину (чего никто больше не сделал). По ходу трансляции в эфир попал фрагмент переговоров россиянина с командой: москвич назвал поведение машины чрезвычайно нестабильным – и в частности, сказал: «Я просто пытаюсь удержаться на асфальте». Результатом этого среди прочего стали регулярные выезды за пределы трассы в 1-м повороте и аннулированные времена на круге.

Лучшее время Мазепина, как и утром, оказалось последним: москвич отстал от Хэмилтона почти на три секунды, а от своего товарища по команде – больше чем на секунду.

Из лидеров с определенными проблемами столкнулся Макс Ферстаппен, в начале сессии сообщивший инженерам о некорректной работе задних тормозов. Впрочем, этот момент, похоже, не повлиял всерьез ни на график работы пилота на трассе, ни на результаты гонщика Red Bull.

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