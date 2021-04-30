Хэмилтон быстрее всех во второй тренировке в Портимане. Ферстаппен отстал на 0,15 с
Никита Мазепин жаловался на нестабильность машины, часто выезжал за пределы трассы и остался на последней строчке протокола
Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй тренировке Гран При Португалии. Действующий чемпион мира опередил на 0,143 с Макса Ферстаппена и на 0,344 с – своего напарника Валттери Боттаса.
Лучший результат сессии был показан примерно через 20 минут после начала тренировки; болид Хэмилтона в этот момент был обут в резину Soft. Абсолютное большинство гонщиков в первой половине работало с покрышками средней жесткости, а в районе экватора заезда перешло на мягкие шины (ближе к концу сессии многие вернулись к покрышкам Medium).
В очередной раз «от коллектива оторвались» оба пилота команды Haas: Никита Мазепин и Мик Шумахер по ходу тренировки использовали в том числе и наиболее жесткую резину (чего никто больше не сделал). По ходу трансляции в эфир попал фрагмент переговоров россиянина с командой: москвич назвал поведение машины чрезвычайно нестабильным – и в частности, сказал: «Я просто пытаюсь удержаться на асфальте». Результатом этого среди прочего стали регулярные выезды за пределы трассы в 1-м повороте и аннулированные времена на круге.
Лучшее время Мазепина, как и утром, оказалось последним: москвич отстал от Хэмилтона почти на три секунды, а от своего товарища по команде – больше чем на секунду.
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Из лидеров с определенными проблемами столкнулся Макс Ферстаппен, в начале сессии сообщивший инженерам о некорректной работе задних тормозов. Впрочем, этот момент, похоже, не повлиял всерьез ни на график работы пилота на трассе, ни на результаты гонщика Red Bull.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|33
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|26
|0.143
|0.143
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|28
|0.344
|0.201
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|33
|0.360
|0.016
|5
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|32
|0.383
|0.023
|6
|Эстебан Окон
|Alpine
|31
|0.398
|0.015
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|33
|0.523
|0.125
|8
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|31
|0.581
|0.058
|9
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|31
|0.590
|0.009
|10
|Серхио Перес
|Red Bull
|28
|0.679
|0.089
|11
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|34
|0.721
|0.042
|12
|Ландо Норрис
|McLaren
|28
|0.920
|0.199
|13
|Джордж Расселл
|Williams
|32
|1.139
|0.219
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|33
|1.216
|0.077
|15
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|32
|1.237
|0.021
|16
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|22
|1.388
|0.151
|17
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|32
|1.401
|0.013
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|29
|1.700
|0.299
|19
|Николя Латифи
|Williams
|31
|2.018
|0.318
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|28
|2.801
|0.783
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии