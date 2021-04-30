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Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Хэмилтон быстрее всех во второй тренировке в Портимане. Ферстаппен отстал на 0,15 с

Никита Мазепин жаловался на нестабильность машины, часто выезжал за пределы трассы и остался на последней строчке протокола

Хэмилтон быстрее всех во второй тренировке в Портимане. Ферстаппен отстал на 0,15 с

Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй тренировке Гран При Португалии. Действующий чемпион мира опередил на 0,143 с Макса Ферстаппена и на 0,344 с – своего напарника Валттери Боттаса.

Лучший результат сессии был показан примерно через 20 минут после начала тренировки; болид Хэмилтона в этот момент был обут в резину Soft. Абсолютное большинство гонщиков в первой половине работало с покрышками средней жесткости, а в районе экватора заезда перешло на мягкие шины (ближе к концу сессии многие вернулись к покрышкам Medium).

В очередной раз «от коллектива оторвались» оба пилота команды Haas: Никита Мазепин и Мик Шумахер по ходу тренировки использовали в том числе и наиболее жесткую резину (чего никто больше не сделал). По ходу трансляции в эфир попал фрагмент переговоров россиянина с командой: москвич назвал поведение машины чрезвычайно нестабильным – и в частности, сказал: «Я просто пытаюсь удержаться на асфальте». Результатом этого среди прочего стали регулярные выезды за пределы трассы в 1-м повороте и аннулированные времена на круге.

Лучшее время Мазепина, как и утром, оказалось последним: москвич отстал от Хэмилтона почти на три секунды, а от своего товарища по команде – больше чем на секунду.

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Из лидеров с определенными проблемами столкнулся Макс Ферстаппен, в начале сессии сообщивший инженерам о некорректной работе задних тормозов. Впрочем, этот момент, похоже, не повлиял всерьез ни на график работы пилота на трассе, ни на результаты гонщика Red Bull.

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Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 33    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 26 0.143 0.143
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 28 0.344 0.201
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari 33 0.360 0.016
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine 32 0.383 0.023
6 France Эстебан Окон Alpine 31 0.398 0.015
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 33 0.523 0.125
8 Australia Даниэль Риккардо McLaren 31 0.581 0.058
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 31 0.590 0.009
10 Mexico Серхио Перес Red Bull 28 0.679 0.089
11 France Пьер Гасли AlphaTauri 34 0.721 0.042
12 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 28 0.920 0.199
13 United Kingdom Джордж Расселл Williams 32 1.139 0.219
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri 33 1.216 0.077
15 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 32 1.237 0.021
16 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 22 1.388 0.151
17 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 32 1.401 0.013
18 Germany Мик Шумахер Haas 29 1.700 0.299
19 Canada Николя Латифи Williams 31 2.018 0.318
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 28 2.801 0.783
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Серия Формула 1
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