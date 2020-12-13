Хэмилтон: Было очень сложно физически
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Льюис остался доволен выступлением в Абу-Даби, учитывая проблемы со здоровьем
Льюис Хэмилтон вернулся на Гран При Абу-Даби после того, как переболел коронавирусом, и занял третье место. Британец признал, что не был полностью готов, а потому остался доволен результатом.
«Нельзя выиграть все гонки, – цитирует Хэмилтона Sky Sports. – Учитывая, как я провел прошлые две недели, этим уик-эндом я доволен. Очевидно, я работал не на 100%, не так хорошо, как хотел бы, но нужно поздравить Макса.
Для меня эта гонка была очень сложной физически. Весь год у меня все с физикой было в порядке, но не сегодня. Я рад, что все закончилось, и очень благодарен команде за поддержку. Двойной подиум для нас – все равно фантастический результат».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Иван Матушкин
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