Хэмилтон: Было очень сложно физически

Льюис Хэмилтон вернулся на Гран При Абу-Даби после того, как переболел коронавирусом, и занял третье место. Британец признал, что не был полностью готов, а потому остался доволен результатом.

«Нельзя выиграть все гонки, – цитирует Хэмилтона Sky Sports. – Учитывая, как я провел прошлые две недели, этим уик-эндом я доволен. Очевидно, я работал не на 100%, не так хорошо, как хотел бы, но нужно поздравить Макса.

Для меня эта гонка была очень сложной физически. Весь год у меня все с физикой было в порядке, но не сегодня. Я рад, что все закончилось, и очень благодарен команде за поддержку. Двойной подиум для нас – все равно фантастический результат».