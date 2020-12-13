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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Хэмилтон: Было очень сложно физически

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Хэмилтон: Было очень сложно физически
Автор:
, редактор

Льюис остался доволен выступлением в Абу-Даби, учитывая проблемы со здоровьем

Льюис Хэмилтон вернулся на Гран При Абу-Даби после того, как переболел коронавирусом, и занял третье место. Британец признал, что не был полностью готов, а потому остался доволен результатом.

«Нельзя выиграть все гонки, – цитирует Хэмилтона Sky Sports. – Учитывая, как я провел прошлые две недели, этим уик-эндом я доволен. Очевидно, я работал не на 100%, не так хорошо, как хотел бы, но нужно поздравить Макса.

Для меня эта гонка была очень сложной физически. Весь год у меня все с физикой было в порядке, но не сегодня. Я рад, что все закончилось, и очень благодарен команде за поддержку. Двойной подиум для нас – все равно фантастический результат».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Иван Матушкин

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