Хэмилтон был в пятницу на 0,64 секунды быстрее Ферстаппена

Льюис Хэмилтон стал быстрейшим пилотом обеих пятничных сессий в Абу-Даби. Он проехал лучший круг вечером на мягких шинах с результатом 1:23,691. Для сравнения, в первой тренировке Макс Ферстаппен стал быстрейшим со временем 1:25,009, а год назад при другой конфигурации трассы в Абу-Даби лучшее время в квалификации превышало 1 минуту и 35 секунд.

В первой половине сессии почти все пилоты тренировались на шинах Medium. Лучшее время на этой резине осталось за Льюисом Хэмилтоном, который проехал круг за 1:24,126. Ферстаппен на таких же шинах был почти на секунду медленнее.

На середине тренировки лидеры сменили шины на Soft и смогли улучшить времена кругов. При этом Ферстаппен показал лучшее для себя время в первой же попытке на мягких шинах и более не улучшал. В целом лидер Red Bull проехал не так много кругов: всего 11 против 19 у Хэмилтона и 21 у Валттери Боттаса.

В связи с этим еще до окончания тренировки стали звучать предположения, что в Red Bull в принципе решили не гнаться за лучшим временем, изначально залив в баки побольше топлива. Косвенно это подтверждается тем, что быстрее Ферстаппена оказались не только гонщики Mercedes, но и Эстебан Окон.

Сессия проходила почти без инцидентов, если не считать нескольких разворотов, которые не привели к серьезным последствиям. Вот так, например, Валттери Боттас легонько коснулся отбойника:

Также барьеров касался Николя Латифи, который вылетел в результате разворота. Но и он смог тут же продолжить заезд, хотя в его случае на трассе успели несколько секунд повисеть желтые флаги.

Под самый конец, однако, в аварию попал Кими Райкконен. Он самостоятельно покинул болид, но тренировка завершилась красными флагами, которые появились на трассе уже после клетчатого. Авария произошла в 14-ом повороте.

Россиянин Никита Мазепин вновь уступил напарнику по Haas Мику Шумахеру. На сей раз секунды. По радио Мазепин жаловался на вибрацию колес.