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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Отчет о тренировке

Хэмилтон был в пятницу на 0,64 секунды быстрее Ферстаппена

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Возможно, гонщики Red Bull предпочли не выступать в полную силу

Хэмилтон был в пятницу на 0,64 секунды быстрее Ферстаппена

Льюис Хэмилтон стал быстрейшим пилотом обеих пятничных сессий в Абу-Даби. Он проехал лучший круг вечером на мягких шинах с результатом 1:23,691. Для сравнения, в первой тренировке Макс Ферстаппен стал быстрейшим со временем 1:25,009, а год назад при другой конфигурации трассы в Абу-Даби лучшее время в квалификации превышало 1 минуту и 35 секунд. 

В первой половине сессии почти все пилоты тренировались на шинах Medium. Лучшее время на этой резине осталось за Льюисом Хэмилтоном, который проехал круг за 1:24,126. Ферстаппен на таких же шинах был почти на секунду медленнее.

На середине тренировки лидеры сменили шины на Soft и смогли улучшить времена кругов. При этом Ферстаппен показал лучшее для себя время в первой же попытке на мягких шинах и более не улучшал. В целом лидер Red Bull проехал не так много кругов: всего 11 против 19 у Хэмилтона и 21 у Валттери Боттаса.

В связи с этим еще до окончания тренировки стали звучать предположения, что в Red Bull в принципе решили не гнаться за лучшим временем, изначально залив в баки побольше топлива. Косвенно это подтверждается тем, что быстрее Ферстаппена оказались не только гонщики Mercedes, но и Эстебан Окон. 

Сессия проходила почти без инцидентов, если не считать нескольких разворотов, которые не привели к серьезным последствиям. Вот так, например, Валттери Боттас легонько коснулся отбойника:

 

Также барьеров касался Николя Латифи, который вылетел в результате разворота. Но и он смог тут же продолжить заезд, хотя в его случае на трассе успели несколько секунд повисеть желтые флаги.

Под самый конец, однако, в аварию попал Кими Райкконен. Он самостоятельно покинул болид, но тренировка завершилась красными флагами, которые появились на трассе уже после клетчатого. Авария произошла в 14-ом повороте. 

 

Россиянин Никита Мазепин вновь уступил напарнику по Haas Мику Шумахеру. На сей раз секунды. По радио Мазепин жаловался на вибрацию колес. 

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'23.691  
2 France Эстебан Окон Alpine 1'24.034 0.343
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 1'24.083 0.392
4 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1'24.332 0.641
5 Mexico Серхио Перес Red Bull 1'24.400 0.709
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1'24.495 0.804
7 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1'24.532 0.841
8 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'24.557 0.866
9 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1'24.844 1.153
10 France Пьер Гасли AlphaTauri 1'24.940 1.249
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren 1'24.959 1.268
12 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 1'25.108 1.417
13 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1'25.153 1.462
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1'25.195 1.504
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1'25.385 1.694
16 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 1'25.440 1.749
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams 1'25.549 1.858
18 Canada Николя Латифи Williams 1'25.687 1.996
19 Germany Мик Шумахер Haas 1'25.784 2.093
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 1'26.336 2.645
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