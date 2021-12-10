Хэмилтон был в пятницу на 0,64 секунды быстрее Ферстаппена
Возможно, гонщики Red Bull предпочли не выступать в полную силу
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим пилотом обеих пятничных сессий в Абу-Даби. Он проехал лучший круг вечером на мягких шинах с результатом 1:23,691. Для сравнения, в первой тренировке Макс Ферстаппен стал быстрейшим со временем 1:25,009, а год назад при другой конфигурации трассы в Абу-Даби лучшее время в квалификации превышало 1 минуту и 35 секунд.
В первой половине сессии почти все пилоты тренировались на шинах Medium. Лучшее время на этой резине осталось за Льюисом Хэмилтоном, который проехал круг за 1:24,126. Ферстаппен на таких же шинах был почти на секунду медленнее.
На середине тренировки лидеры сменили шины на Soft и смогли улучшить времена кругов. При этом Ферстаппен показал лучшее для себя время в первой же попытке на мягких шинах и более не улучшал. В целом лидер Red Bull проехал не так много кругов: всего 11 против 19 у Хэмилтона и 21 у Валттери Боттаса.
В связи с этим еще до окончания тренировки стали звучать предположения, что в Red Bull в принципе решили не гнаться за лучшим временем, изначально залив в баки побольше топлива. Косвенно это подтверждается тем, что быстрее Ферстаппена оказались не только гонщики Mercedes, но и Эстебан Окон.
Сессия проходила почти без инцидентов, если не считать нескольких разворотов, которые не привели к серьезным последствиям. Вот так, например, Валттери Боттас легонько коснулся отбойника:
Также барьеров касался Николя Латифи, который вылетел в результате разворота. Но и он смог тут же продолжить заезд, хотя в его случае на трассе успели несколько секунд повисеть желтые флаги.
Под самый конец, однако, в аварию попал Кими Райкконен. Он самостоятельно покинул болид, но тренировка завершилась красными флагами, которые появились на трассе уже после клетчатого. Авария произошла в 14-ом повороте.
Россиянин Никита Мазепин вновь уступил напарнику по Haas Мику Шумахеру. На сей раз секунды. По радио Мазепин жаловался на вибрацию колес.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1'23.691
|2
|Эстебан Окон
|Alpine
|1'24.034
|0.343
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|1'24.083
|0.392
|4
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1'24.332
|0.641
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|1'24.400
|0.709
|6
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|1'24.495
|0.804
|7
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1'24.532
|0.841
|8
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1'24.557
|0.866
|9
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1'24.844
|1.153
|10
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|1'24.940
|1.249
|11
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|1'24.959
|1.268
|12
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|1'25.108
|1.417
|13
|Ландо Норрис
|McLaren
|1'25.153
|1.462
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|1'25.195
|1.504
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|1'25.385
|1.694
|16
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|1'25.440
|1.749
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|1'25.549
|1.858
|18
|Николя Латифи
|Williams
|1'25.687
|1.996
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|1'25.784
|2.093
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|1'26.336
|2.645
|Полные результаты
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