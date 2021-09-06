Хэмилтон: Боттас – мой лучший напарник!

Сегодня Alfa Romeo объявила, что с 2022 году за нее будет выступать Валттери Боттас. С 2017 года финн гоняется за Mercedes и все эти сезоны провел в паре с Льюисом Хэмилтоном. После объявления британец написал в инстаграме пост, посвященный напарнику.

«Я крайне горд тем, что работаю с Боттасом последние пять лет, – сказал Хэмилтон. – Вместе с ним мы выиграли четыре Кубка конструкторов, и мотивировали друг друга продолжать атаковать при взлетах и падениях.

Он – лучший напарник, с которым я имел удовольствие работать. Его скорость и умение справляться с трудностями впечатляли, но сильнее всего он для меня выделяется как личность. Он лучше, чем сам про себя думает, и его ждет светлое будущее.

Валттери, спасибо тебе за поддержку и твой вклад в успехи команды! Нам будет тебя не хватать. Желаю тебе всего лучшего и давай закончим сезон сильно, принеся команде восьмой титул!»

Отметим, что до Боттаса Хэмилтон выступал в парах с Фернандо Алонсо, Хейкки Ковалайненом, Дженсоном Баттоном и Нико Росбергом.